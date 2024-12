CAPTEI: Leilão Beneficente Amigos em Ação - solidariedade e generosidade em destaque na 33ª edição

Na tarde do último sábado, 14, o Hotel Gran Marquise recebeu a 33ª edição do Leilão Beneficente Amigos em Ação promovido pela Alessandro Belchior Imóveis. O evento, que já é referência na filantropia de Fortaleza, reuniu empresários, voluntários e amantes da arte em prol de causas sociais.

Com um acervo repleto de significados, o leilão apresentou a obra “Natividade”, de Stênio Burgos, como peça-tema, além de criações de artistas cearenses como Mino e Valber Benevides. Itens de decoração e peças de alto valor cultural também estiveram à disposição dos participantes, com o objetivo de beneficiar instituições como o Lar Torres de Melo, a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, o Lar Amigos de Jesus, a Obra Lúmen de Evangelização, o Instituto Povo do Mar e a Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

A confraternização foi animada por Marcos Lessa, e a peça tema, “Natividade”, foi arrematada por um valor recorde, demonstrando a solidariedade e generosidade dos participantes. Mais uma vez, o Leilão Beneficente Amigos em Ação mostrou seu compromisso com as causas sociais e a comunidade de Fortaleza.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

