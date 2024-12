Qual o prêmio da Mega da Virada 2024? Sorteio milionário não é acumulativo

As apostas para a Mega da Virada 2024 começam nesta quarta-feira (18) e prometem movimentar o final de ano. Com um prêmio estimado em R$ 600 milhões, o sorteio não acumula, garantindo que o valor será distribuído.

Veja também Negócios Mega da Virada: apostas exclusivas para prêmio de R$ 600 milhões começam nesta quarta-feira (18) Negócios IPVA 2025 no Ceará terá descontos acumulados para quem pagar até 31 de janeiro; entenda

Os interessados têm até as 18h do dia 31 de dezembro para apostar. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas de todo o País, no portal e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa, disponível para clientes do banco.

Como participar?

Para concorrer ao prêmio na "aposta simples", é necessário escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Também é possível usar a opção “Surpresinha”, que seleciona os números automaticamente, ou apostar em grupo, por meio do famoso “bolão”. Os interessados devem ser estratégicos na hora de escolher entre os diferentes tipos de apostas disponíveis.

Como o prêmio é distribuído?

O valor destinado ao pagamento dos prêmios é dividido da seguinte forma:

62%: para quem acertar os seis números (sena);

9%: para quem acertar cinco números (quina);

19%: para quem acertar quatro números (quadra).

Composição do prêmio principal (sena-6 acertos):

62% do total arrecadado para prêmios no concurso;

O acumulado dos concursos finais zero ou cinco do ano;

Valores acumulados na primeira faixa (sena) do concurso anterior, caso existam.

E se ninguém acertar as seis dezenas?

Se não houver ganhadores na sena, o prêmio é distribuído entre os acertadores da quina. Se ninguém acertar cinco números, o valor passa para quem acertou a quadra. Essa mecânica garante que o montante será rateado, sem acumulação.