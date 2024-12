Mega da Virada: apostas exclusivas para prêmio de R$ 600 milhões começam nesta quarta-feira (18)

As apostas da Mega da Virada serão vendidas de forma exclusiva a partir desta quarta-feira (18). O prêmio está estimado em R$ 600 milhões e não há possibilidade de acumular. Nesta terça (17), o último sorteio regular do ano será realizado.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro nas lotéricas brasileiras, mas também será possível comprar o jogo no portal e no aplicativo Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

Assim como nos demais sorteios da Mega, o valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 5. Se a ideia é arriscar mais, o jogo máximo sai por R$ 193.800, com a possibilidade de preencher até 20 dezenas.

Como o prêmio não acumula, ganha o apostador que acertar o máximo de números. Caso não haja um vencedor na faixa principal, o valor é dividido entre acertadores da segunda faixa, com cinco números, e assim por diante.

O último sorteio regular da Mega-Sena em 2024 acontece nesta terça, às 20 horas. O concurso de número 2809 tem prêmio estimado em R$ 16 milhões.

Como jogar na Mega da Virada?

Para faturar o prêmio, os interessados devem ser estratégicos na hora de escolher entre os diferentes tipos de apostas disponíveis. São elas:

Aposta simples: nesta categoria, os apostadores podem marcar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. É importante lembrar que o valor da aposta aumenta conforme a quantidade de números selecionados.

Bolão: prometendo maiores chances de vitória, o “bolão” permite que várias pessoas realizem uma aposta em grupo. Neste caso, os participantes devem preencher o campo próprio da categoria no volante ou solicitar ao atendente da loteria. Nas casas lotéricas, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas unidades.

Surpresinha: ideal para os que acreditam em destino ou confiam na própria sorte, a categoria permite que o sistema das Loterias sorteie os números do apostador.