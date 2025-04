Saiba quem são os bilionários mais jovens do mundo segundo lista da Forbes

O italiano Clemente Del Vecchio, de 19 anos, se tornou o bilionário mais jovem do mundo segundo a revista Forbes, com uma fortuna estimada em US$ 6,5 bilhões. O jovem detém cerca de 12,5% da holding Delfin, companhia que engloba a EssilorLuxottica, dona da marca de óculos Ray-Ban.

Segundo a Forbes, a lista possui sete pessoas com 23 anos ou mais, com a Europa despontando com o maior número de jovens bilionários, com 15 nomes.

A Alemanha surge em primeiro lugar com sete representantes e a Itália fica em segundo com três integrantes, com Clemente sendo o mais rico do grupo. Fora do velho continente, apenas Coreia do Sul, Estados Unidos, Austrália e Brasil possuem nomes no ranking em tempo real formulado pela publicação.

Até o ano passado, a brasileira Lívia Voigt, de 20 anos, era a mais jovem bilionária do mundo, e atualmente possui cerca de US$ 1,1 bilhão. O montante vem da empresa WEG, a maior companhia de fabricação de componentes para carros elétricos da América Latina, e que foi fundada por seu avô, Werner Voigt.

Sua irmã, Dora Voigt, de 27 anos, também está na lista. Ambas herdaram cerca de 3,1% da WEG, mas não fazem parte do Conselho de Administração, e possuem uma vida discreta.

Legenda: Lívia Voigt era a bilionária mais jovem até o ano passado Foto: Reprodução / Redes sociais

Conheça a empresa das herdeiras brasileiras

Fundada em 1961 por Werner Voigt, a WEG, que tem sede em Santa Catarina, começou produzindo motores elétricos e depois expandiu sua linha de produtos para incluir geradores, transformadores, acionamentos e controles elétricos, automação, tintas e vernizes industriais.

Hoje, a empresa é uma multinacional com fábricas e filiais em mais de 40 países e cerca de 45 mil colaboradores, e em 2024 faturou cerca de R$37,9 bilhões. Outros setores de atuação da companhia são os ramos de geração, transmissão e distribuição de energia.

Veja a lista completa de bilionários, do mais novo ao mais velho:

Johannes von Baumbach (herdeiro da Boehringer Ingelheim), 19 anos: US$ 5,4 bilhões

Lívia Voigt de Assis (herdeira da WEG), 20 anos: US$ 1,2 bilhão

Clemente Del Vecchio (herdeiro da EssilorLuxottica), 20 anos: US$ 6,6 bilhões

Kim Jung-youn (herdeira da NXC), 21 anos: US$ 1,3 bilhão

Kevin David Lehmann (herdeiro da Drogerie Markt), 22 anos: US$ 3,6 bilhões

Franz von Baumbach (herdeiro da Boehringer Ingelheim), 23 anos: US$ 5,4 bilhões

Kim Jung-min (herdeira da NXC), 23 anos: US$ 1,3 bilhão

Luca Del Vecchio (herdeiro da EssilorLuxottica), 23 anos: US$ 6,6 bilhões

Remi Dassault (herdeiro da Dassault), 23 anos: US$ 2,8 bilhões

Máximo Tebar (herdeiro da Stihl), 24 anos: US$ 1,1 bilhão

Catarina von Baumbach (herdeira da Boehringer Ingelheim), 25 anos: US$ 5,4 bilhões

Zahan Mistry (herdeiro da Tata Sons), 26 anos: US$ 4 bilhões

Maximiliano von Baumbach (herdeiro da Boehringer Ingelheim), 27 anos: US$ 5,4 bilhões

Dora Voigt de Assis (herdeira da WEG), 27 anos: US$ 1,2 bilhão

Alexandre Wang (fundador da Scale AI), 28 anos: US$ 2 bilhões

Firoz Mistry (herdeiro da Tata Sons), 28 anos: US$ 4 bilhões

Alexandra Andresen (herdeira e parte do conselho da Ferd), 28 anos: US$ 1,9 bilhão

Leonardo Maria Del Vecchio (herdeiro da EssilorLuxottica), 29 anos: US$ 6,6 bilhões

Ed Craven (cofundador do cassino online Stake.com), 29 anos: US$ 2,8 bilhões

Catarina Andresen (herdeira e parte do conselho da Ferd), 29 anos: US$ 1,9 bilhão​​

