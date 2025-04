Colégio Antares é vendido para Grupo Salta, atuante em 18 estados e no DF

O Colégio Antares foi vendido para o Grupo Salta, que atua no segmento educacional em 18 estados e no Distrito Federal. Em comunicado enviado aos pais e familiares, nesta terça-feira (1º), o diretor Ênio Silveira destacou que, apesar da mudança na gestão, a proposta pedagógica do colégio continuará inalterada.

Com a mudança, o diretor destacou a integração com outras escolas do grupo. "Essa parceria oferece um ambiente robusto de recursos e investimentos, garantindo a continuidade de uma educação de excelência, mantendo nossos valores, nossa proposta pedagógica e os projetos que tanto prezamos", afirma.

Ênio Silveira, juntamente com Ênio Filho, atual diretor-executivo do Colégio Antares, permanecerá à frente da gestão da escola, agora como sócios do Grupo Salta. Ambos farão parte do Conselho Regional do grupo e acompanharão de perto as atividades da escola com a "mesma dedicação e compromisso", reforça o comunicado.

"A essência do Colégio Antares - a dedicação ao ensino de qualidade, a equipe de docentes de alto nível, o conhecimento individual de nossos alunos e os projetos que nos diferenciam - será mantida". Ênio Silveira Diretor do Antares

Proposta pedagógica preservada

No comunicado, o diretor afirmou que a proposta pedagógica será preservada, assim como os projetos e práticas educacionais que têm sido um diferencial da escola ao longo dos anos.

"O Grupo Salta compartilha de nossos ideais e assume o compromisso de manter e enaltecer a nossa identidade, convictos de nossas conquistas e da nossa respeitável marca", acrescentou.

