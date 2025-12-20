Com boom logístico, seguro de transportes no Ceará salta 100%

A forte expansão do setor logístico no Ceará vem alavancando o crescimento das linhas de seguros ligadas ao transporte de cargas.

As altas nessas carteiras ultrapassam a marca de 100% em 2025, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), considerando dados de janeiro a setembro deste ano sobre o mesmo intervalo de 2024.

O portifólio dessa clientela inclui grandes transportadoras regionais, com atuação nacional, que operam no transporte rodoviário de cargas – muitas delas com rotas fixas entre o Sudeste e o Nordeste e contratos com indústrias de bens de consumo, agronegócio e exportação.

Setores de destaque

Empresas exportadoras e importadoras que utilizam o Pecém como principal ponto logístico também estão incrementando a busca por seguros, com destaque para os setores de fruticultura, calçados, têxtil e metalurgia.

“A presença estratégica do Porto do Pecém, com infraestrutura moderna e conexões internacionais, funciona como uma alavanca para a expansão do comércio exterior e o aumento da movimentação de cargas na região. Isso reflete na demanda por transportes”, afirma o Eduardo Fazio, diretor comercial da Allianz.

Neste cenário de alta demanda, a companhia reporta ampliação de 20% na receita no âmbito do segmento logístico no Estado.