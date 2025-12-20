Não sabe o que dar no 'Amigo Secreto'? Veja lista de presentes criativos de até R$ 100

Com o fim do ano se aproximando, grupos de familiares, amigos e colegas de trabalho se reúnem para celebrar a chegada do novo ciclo. Confraternizações de Natal e Réveillon são comuns nesta época, e o famoso Amigo Secreto permite presentear aquela pessoa querida que esteve presente ao longo do ano.

A surpresa do sorteio e a hora de descrever o amigo secreto dão um clima descontraído às reuniões. A dinâmica, já conhecida de muitos, pode ter um toque a mais de criatividade com a troca de presentes que fogem do óbvio.

Geralmente, as "cotas" das lembrancinhas giram em torno de R$ 50 a R$ 100 para homens e mulheres. Chegou o momento de comprar os itens e ficou sem ideia?

O Diário do Nordeste preparou um guia de presentes criativos para tornar o seu Amigo Secreto ainda mais especial, com preços que cabem no bolso. Confira a lista abaixo:

PRESENTES PARA AMIGO SECRETO DE ATÉ R$ 50

Agenda ou planner simples

Legenda: Planners e agendinhas são uma ótima opção para começar o ano organizado. Foto: NaMong Productions92/Shutterstock.

Plantinhas

Legenda: Plantinhas como cactos e suculentas ajudam a deixar o ambiente mais atrativo. Foto: Shutterstock.

Velas perfumadas

Legenda: Velas perfumadas e aromatizantes criam um clima relaxante em casa. Foto: Vera Prokhorova/Shutterstock.

Cafeteira simples

Legenda: Para os amantes de café, uma cafeteira pequena ajuda na praticidade da rotina. Foto: Divulgação.

Livros

Legenda: Livro 'A Empregada' está entre os mais vendidos do ano. Foto: Divulgação.

PRESENTES PARA AMIGO SECRETO DE ATÉ R$ 100

Kit de chocolates artesanais ou gourmet

Legenda: Um presente clássico que agrada a todos. Foto: The Lion Imagery 1025/Shutterstock.

Jogo de cartas criativo

Legenda: Ótimo para reunir os amigos e socializar. Foto: Ink N Propeller/Shutterstock.

Garrafa térmica ou squeeze estilosa

Legenda: Úteis para trabalho, academia ou passeios, as garrafas e copos despontam como itens essenciais na rotina. Foto: ESTUDIO33/Shutterstock.

Fones de ouvido simples

Legenda: Seja na academia ou ao ar livre, fones são aliados para ouvir música em diversas ocasiões. Foto: Nenad Cavoski/Shutterstock.

Kit de autocuidado

Legenda: Kits de skin care podem incluir sabonetes, hidratantes e óleos corporais. Foto: Netrun78/Shutterstock.

Jogo de canetas coloridas ou itens de papelaria

Legenda: Itens de papelaria como canetas ou marcadores são úteis para o dia a dia. Foto: Tg-photo/Shutterstock.

Ingressos para cinema ou teatro

Legenda: Presentes que proporcionam experiências e tempo de qualidade são uma ótima pedida. Foto: PeopleImages/Shutterstock.

Dicas para acertar no presente