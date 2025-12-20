Não sabe o que dar no 'Amigo Secreto'? Veja lista de presentes criativos de até R$ 100
Lembrancinhas que cabem no bolso podem deixar as confraternizações de fim de ano ainda mais especiais.
Com o fim do ano se aproximando, grupos de familiares, amigos e colegas de trabalho se reúnem para celebrar a chegada do novo ciclo. Confraternizações de Natal e Réveillon são comuns nesta época, e o famoso Amigo Secreto permite presentear aquela pessoa querida que esteve presente ao longo do ano.
A surpresa do sorteio e a hora de descrever o amigo secreto dão um clima descontraído às reuniões. A dinâmica, já conhecida de muitos, pode ter um toque a mais de criatividade com a troca de presentes que fogem do óbvio.
Veja também
Geralmente, as "cotas" das lembrancinhas giram em torno de R$ 50 a R$ 100 para homens e mulheres. Chegou o momento de comprar os itens e ficou sem ideia?
O Diário do Nordeste preparou um guia de presentes criativos para tornar o seu Amigo Secreto ainda mais especial, com preços que cabem no bolso. Confira a lista abaixo:
PRESENTES PARA AMIGO SECRETO DE ATÉ R$ 50
Agenda ou planner simples
Plantinhas
Velas perfumadas
Cafeteira simples
Livros
PRESENTES PARA AMIGO SECRETO DE ATÉ R$ 100
Kit de chocolates artesanais ou gourmet
Jogo de cartas criativo
Garrafa térmica ou squeeze estilosa
Fones de ouvido simples
Kit de autocuidado
Jogo de canetas coloridas ou itens de papelaria
Ingressos para cinema ou teatro
Dicas para acertar no presente
- Personalize a embalagem: papel bonito + tag com nome já faz o presente parecer único e mais especial;
- Pense nos hobbies da pessoa. Ela gosta de café? Leitura? Jogos? Séries? Isso ajuda a escolher algo certeiro;
- Mesmo um presente simples pode ser marcante se vier com um cartão escrito à mão. Capriche na criatividade.