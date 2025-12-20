Loterias do dia podem pagar até R$ 70 milhões neste sábado (20/12); confira
O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da TimeMania.
A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (20), cinco sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria.
O maior prêmio previsto é para o concurso da Timemania, com prêmio estimado em R$ 70 milhões.
Na sequência, está a Mega-Sena, com R$ 62 milhões e a +Milionária, com R$ 13,5 milhões.
Loterias da caixa com sorteio hoje (20/12)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Mega-Sena
|R$ 62 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|+Milionária
|R$ 13,5 milhões
|Acertar seis números e os dois trevos.
|Loteca
|R$ 2 milhões
|Acertar 13 ou 14 dezenas.
|TimeMania
|R$ 70 milhões
|Acertar sete números.
|Dia de sorte
|R$ 2 milhões
|Acertar 4 a 7 dezenas sorteadas.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
