Loterias do dia podem pagar até R$ 70 milhões neste sábado (20/12); confira

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (20), cinco sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria.

O maior prêmio previsto é para o concurso da Timemania, com prêmio estimado em R$ 70 milhões.

Na sequência, está a Mega-Sena, com R$ 62 milhões e a +Milionária, com R$ 13,5 milhões.

Veja também Negócios Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025 Negócios Prefeitura de Fortaleza encurta trajeto de teleférico da Beira-Mar e quer PPP Negócios Primeiro reajuste do IPTU com novo cálculo será feito em 2027, diz prefeito

Loterias da caixa com sorteio hoje (20/12)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Mega-Sena R$ 62 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. +Milionária R$ 13,5 milhões Acertar seis números e os dois trevos. Loteca R$ 2 milhões Acertar 13 ou 14 dezenas. TimeMania R$ 70 milhões Acertar sete números. Dia de sorte R$ 2 milhões Acertar 4 a 7 dezenas sorteadas.



Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.