Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mega-Sena 2954 deste sábado (20) sorteia R$ 62 milhões

As apostas seguem abertas até as 20 horas, horário de Brasília.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Lente de óculos preto de grau. No fundo, cartelas de aposta com os dizeres
Legenda: O valor está acumulado do concurso de quinta-feira (18).
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

A loteria de número 2954 da Mega-Sena, que será sorteada neste sábado (20), está acumulada e tem estimativa de pagar R$ 62 milhões ao ganhador. As apostas podem ser feitas até as 20h de hoje, no horário de Brasília.

O sorteio ocorrerá às 21 horas, segundo consta no portal oficial da Caixa Econômica Federal, empresa responsável pelos concursos.

Na última Mega-Sena, número 2953, sorteada na quinta-feira (18), ninguém acertou as dezenas, fazendo com quem o valor acumulasse.

Veja também

teaser image
Negócios

Mega da Virada inicia vendas exclusivas neste domingo (21)

teaser image
Negócios

Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025

Resultado Mega-Sena do concurso 2953

05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54

Como apostar?

As apostas podem ser realizadas pela Internet ou em lotéricas de todo o País. Confira, a seguir, as opções de aposta online:

O menor valor a ser apostado é de R$ 6. Para a opção de apostas em bolão, o sistema ficará disponível até as 20h30 no portal e no aplicativo.

O prêmio vai para quem acertar as seis dezenas sorteadas, entre os 60 números disponíveis. É possível, ainda, conquistar algum valor caso haja o acerto de quatro ou cinco dígitos.

Caso não haja ganhadores, o concurso será acumulado para o próximo sorteio.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Chanche M100 CH7101 é avaliado em R$ 9,9 mil.
Automóvel

IPVA mais barato do Ceará em 2026 é R$ 247,58; veja veículos com menores valores

Carro com menor imposto está avaliado em R$ 9,9 mil.

Redação
Há 8 minutos
Cota única deve ser paga até 30 de janeiro de 2026.
Automóvel

Tabela do IPVA 2026 é divulgada; veja quanto você vai pagar de imposto

Alíquotas variam de 1% a 3,5% e devem ser pagas em cota única ou em até cinco parcelas.

Redação
Há 57 minutos
Ferrari 812 GTS
Victor Ximenes

Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro da história do CE; veja valor

Ferrari 812 GTS vale quase R$ 7 milhões, segundo tabela da Sefaz-CE

Victor Ximenes
Há 1 hora
Lente de óculos preto de grau. No fundo, cartelas de aposta com os dizeres
Negócios

Mega-Sena 2954 deste sábado (20) sorteia R$ 62 milhões

As apostas seguem abertas até as 20 horas, horário de Brasília.

Redação
Há 1 hora
Loterias.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 70 milhões neste sábado (20/12); confira

O maior prêmio pode ser pago aos apostadores da TimeMania.

Redação
Há 2 horas
Pecém
Victor Ximenes

Com boom logístico, seguro de transportes no Ceará salta 100%

As altas ultrapassam a marca de 100% em 2025, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Victor Ximenes
20 de Dezembro de 2025
foto de pessoa desembrulhando presentes de Natal.
Negócios

Não sabe o que dar no 'Amigo Secreto'? Veja lista de presentes criativos de até R$ 100

Lembrancinhas que cabem no bolso podem deixar as confraternizações de fim de ano ainda mais especiais.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Várias apostas impressas da Mega da Virada estão dispostas sobre uma superfície clara. Cada volante mostra o logotipo “Mega da Virada” com fundo verde, elementos festivos e a data “31/12”, além das tabelas de números para marcação.
Negócios

Mega da Virada inicia vendas exclusivas neste domingo (21)

O prêmio estimado é de R$ 850 milhões.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Dividido, o Brasil tem agora a corrupção de direita e a de esquerda

Incentivados pela impunidade, políticos e pessoas influentes nos três poderes escandalizam os brasileiros, que são culpados pelo que se passa

Egídio Serpa
20 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Aposta de Itapipoca acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 711 mil

Outras cinco apostas acertaram 15 dezenas e também levaram mesmo prêmio.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2864 – Sorteio de sexta-feira, 19/12; Prêmio de R$ 4,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2864 – Sorteio de sexta-feira, 19/12; Prêmio de R$ 4,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2864 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
19 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3567, desta sexta-feira (19/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3567, desta sexta-feira (19/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2901 de hoje, sexta-feira, 19/12; prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2901 de hoje, sexta-feira, 19/12; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2901 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,5 milhões.

A. Seraphim
19 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6907, desta sexta-feira (19/12); prêmio é de R$ 6,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6907, desta sexta-feira (19/12); prêmio é de R$ 6,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
19 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 787 - Sorteio de sexta-feira, 19/12; Prêmio de R$ 700 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 787 - Sorteio de sexta-feira, 19/12; Prêmio de R$ 700 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 787 em 19/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
19 de Dezembro de 2025
Alunos em ambiente escolar, com um candidato a concurso em primeiro plano lendo ou escrevendo em sua mesa.
Papo Carreira

Sefaz-RN publica edital de concurso público com 50 vagas

Confira cargo, salários, quem pode se candidatar e cronograma do certame.

Carol Melo
19 de Dezembro de 2025
Vista aérea de Fortaleza.
Negócios

Primeiro reajuste do IPTU com novo cálculo será feito em 2027, diz prefeito

Para 2026, os valores venais dos imóveis não serão modificados e reajuste deve seguir apenas a inflação

Paloma Vargas
19 de Dezembro de 2025
Técnicos da Brisanet.
Papo Carreira

Brisanet oferta mais de 600 vagas em estados do Nordeste; veja detalhes

O Ceará tem o maior número de oportunidades, com 345 vagas disponíveis.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de cabine de teleférico.
Negócios

Prefeitura de Fortaleza encurta trajeto de teleférico da Beira-Mar e quer PPP

Percurso foi reduzido de 5 quilômetros para 800 metros.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
19 de Dezembro de 2025
Seis apostas da Mega da Virada, com fundo verde e números das dezenas.
Negócios

Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025

A premiação é feita anualmente e está estimada em R$ 850 milhões.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Primeira viagem da Transnordestina chega ao Ceará com carregamento de milho; veja vídeo
Negócios

Primeira viagem da Transnordestina chega ao Ceará com carregamento de milho; veja vídeo

Ferrovia começou a operar em fase de testes; obras avançam rumo ao Pecém.

Luciano Rodrigues
19 de Dezembro de 2025
Mulher ao telefone e com contas da Enel na mão.
Negócios

Enel Ceará faz campanha para renegociação de dívidas

Clientes residenciais poderão parcelar em até sete vezes com apenas 10% de entrada.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Foto que contém a avenida Frei Cirilo, com destaque para a estátua 'Banho de Iracema', na Lagoa de Messejana.
Negócios

Fortaleza dispara como a cidade mais rica do Nordeste; veja valores

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Luciano Rodrigues
19 de Dezembro de 2025
Foto aérea da cidade de Maracanaú, que tem o segundo maior pib do Ceará.
Negócios

Além de Fortaleza, quais cidades têm os maiores PIBs do Ceará? Veja ranking 

Os indicadores foram divulgados nesta sexta-feira (15) pelo IBGE.

Mariana Lemos
19 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Câmara de Farias Brito faz concurso com vagas de níveis médio e superior

As remunerações iniciais chegam a R$ 3 mil.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria sobre concurso público de Ocara.
Papo Carreira

Prefeitura de Ocara faz concurso público de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 11 de janeiro.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

O fim dos incentivos e a Nova Matemática do Lucro no Ceará

Para a indústria e o atacado cearenses, o ponto nevrálgico da Reforma Tributária é o futuro do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)

Egídio Serpa
19 de Dezembro de 2025
Funcionários dos Correios em uniformes amarelos e azuis, organizando cartas e pacotes em um centro de distribuição movimentado.
Negócios

Tesouro autoriza empréstimo de R$ 12 bilhões aos Correios

Crédito deve reestruturar estatal, que enfrenta dificuldades financeiras.

Redação e Agência Brasil
19 de Dezembro de 2025
Caminhão da Cimento Apodi em unidade industrial de produção de cimento intertravado no Ceará.
Negócios

Cimento Apodi destaca piso intertravado como alternativa eficiente e sustentável

Especialistas apontam o piso intertravado como melhor solução para o conforto e economia cearense

Agência de Conteúdo DN
19 de Dezembro de 2025
Imagem mostra bilhetes da loteria Quina, uma caneta azul e uma nota de dez reais sobre uma superfície branca.
Negócios

Com Quina pagando R$ 6,5 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025