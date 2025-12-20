Mega-Sena 2954 deste sábado (20) sorteia R$ 62 milhões

A loteria de número 2954 da Mega-Sena, que será sorteada neste sábado (20), está acumulada e tem estimativa de pagar R$ 62 milhões ao ganhador. As apostas podem ser feitas até as 20h de hoje, no horário de Brasília.

O sorteio ocorrerá às 21 horas, segundo consta no portal oficial da Caixa Econômica Federal, empresa responsável pelos concursos.

Na última Mega-Sena, número 2953, sorteada na quinta-feira (18), ninguém acertou as dezenas, fazendo com quem o valor acumulasse.

Veja também Negócios Mega da Virada inicia vendas exclusivas neste domingo (21) Negócios Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada 2025

Resultado Mega-Sena do concurso 2953

05 - 10 - 24 - 25 - 47 - 54

Como apostar?

As apostas podem ser realizadas pela Internet ou em lotéricas de todo o País. Confira, a seguir, as opções de aposta online:

Aplicativos da Loterias Caixa, disponíveis para baixar em sistema Android e IOS;

Internet Banking (IBC), disponível para clientes Caixa;

Portal oficial da Loterias Caixa;

O menor valor a ser apostado é de R$ 6. Para a opção de apostas em bolão, o sistema ficará disponível até as 20h30 no portal e no aplicativo.

O prêmio vai para quem acertar as seis dezenas sorteadas, entre os 60 números disponíveis. É possível, ainda, conquistar algum valor caso haja o acerto de quatro ou cinco dígitos.

Caso não haja ganhadores, o concurso será acumulado para o próximo sorteio.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.