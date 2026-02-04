Flávio Ibiapina é eleito novo presidente da Unimed Fortaleza

O médico Flávio Ibiapina foi eleito, na noite desta quarta-feira (4), o novo presidente da Unimed Fortaleza. Encabeçando a chapa Escala Unimed, ele ficará à frente da cooperativa pelos próximos 4 anos.

Ibiapina sucede na presidência Marcos Aragão (2022-2026), que continua na diretoria, mas agora responsável pela área administrativo-financeira.

A escolha dos cooperados se deu após a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Veja a composição da diretoria

Flavio Ibiapina: presidente

Marcos Aragão: diretor Administrativo-financeiro

João Osmiro Barreto: diretor Comercial

Marcus Valerius Sabóia Rattacaso: diretor de Provimento de Saúde

Patrícia Lopes de Souza: diretora de Recursos Próprios.

Também foram eleitos os demais integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Técnico e, por votação individual, três membros efetivos e três suplentes para compor o Conselho Fiscal.

Perfil

Médico ginecologista-obstetra, mestre e doutor em Saúde Coletiva, Dr. Flávio Ibiapina construiu sua trajetória integrando assistência médica, ensino e gestão em saúde.

No Sistema Unimed, acumula ampla experiência em cargos estratégicos, tendo atuado como diretor de Recursos Próprios e, mais recentemente, como diretor Administrativo-financeiro da Unimed Fortaleza, entre 2023 e 2026. Nesse período, destacou-se por seu trabalho voltado para a governança, finanças, tecnologia e estruturação de serviços.