Flávio Ibiapina é eleito novo presidente da Unimed Fortaleza
O médico Flávio Ibiapina foi eleito, na noite desta quarta-feira (4), o novo presidente da Unimed Fortaleza. Encabeçando a chapa Escala Unimed, ele ficará à frente da cooperativa pelos próximos 4 anos.
Ibiapina sucede na presidência Marcos Aragão (2022-2026), que continua na diretoria, mas agora responsável pela área administrativo-financeira.
A escolha dos cooperados se deu após a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO).
Veja a composição da diretoria
- Flavio Ibiapina: presidente
- Marcos Aragão: diretor Administrativo-financeiro
- João Osmiro Barreto: diretor Comercial
- Marcus Valerius Sabóia Rattacaso: diretor de Provimento de Saúde
- Patrícia Lopes de Souza: diretora de Recursos Próprios.
Também foram eleitos os demais integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Técnico e, por votação individual, três membros efetivos e três suplentes para compor o Conselho Fiscal.
Perfil
Médico ginecologista-obstetra, mestre e doutor em Saúde Coletiva, Dr. Flávio Ibiapina construiu sua trajetória integrando assistência médica, ensino e gestão em saúde.
No Sistema Unimed, acumula ampla experiência em cargos estratégicos, tendo atuado como diretor de Recursos Próprios e, mais recentemente, como diretor Administrativo-financeiro da Unimed Fortaleza, entre 2023 e 2026. Nesse período, destacou-se por seu trabalho voltado para a governança, finanças, tecnologia e estruturação de serviços.