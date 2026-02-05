Com Itaueira, exportação de melão do Ceará aumentará em 2026

Boa notícia está chegando nesta quinta-feira diretamente de Berlim, na Alemanha! Vão aumentar, neste ano, as exportações de melão e melancia do Ceará para os mercados da Europa, Estados Unidos, Canadá e Oriente Médio. Será consequência dos contatos presenciais que sócios e diretores da Itaueira Agropecuária estão mantendo com antigos e novos importadores dos seus produtos, que voltaram a ser produzidos no Ceará após sete anos de ausência pela falta de água.

Tom Prado, CEO da empresa, disse à coluna que “a perspectiva é muito boa, porque ontem, primeiro dia da Fruit Logistica (maior feira mundial da cadeia de hortifrutis, que se realiza no Messi Berlim, o Centro de Eventos da capital alemã) nossas reuniões tiveram êxito”.

Ontem, ao lado de seu pai Carlos Prado, fundador da empresa e de seus irmãos e sócios Caito e José Luiz e de seu tio José Roberto, diretor Comercial, Tom Prado reuniu-se com importadores de melão e melancia do Reino Unido, Alemanha, Argentina, Canadá e Itália, que se mostraram, também, muito interessados em importar os pimentões coloridos que a Itaueira produz em São Benedito, na Chapada da Ibiapaba, no Noroeste cearense, na divisa com o Piauí.

Nesta quinta-feira, a agenda de reuniões do time da empresa cearense também está cheia ao longo de todo o dia.

No meio da tarde de ontem, a mesa de negócios da Itaueira, instalada no belo estande da Abrafrutas na Fruit Logistica, ficou cheia com a visita, previamente agendada, de diretores de empresas de biotecnologia que desenvolvem pesquisas para a melhoria da hortifruticultura mundial.

Tom Prado revelou que eles ofereceram à Itaueira novas variedades de sementes “com novos sabores e novas cores para melões, melancias e pimentões doces coloridos; nós faremos experimentos com essas sementes em nossas fazendas do Piauí, Ceará e Bahia, e, se o resultado for positivo, haverá chance de fazermos negócio”.