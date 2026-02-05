Com Itaueira, exportação de melão do Ceará aumentará em 2026
Empresa cearense está em Berlim, participando da Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura
Boa notícia está chegando nesta quinta-feira diretamente de Berlim, na Alemanha! Vão aumentar, neste ano, as exportações de melão e melancia do Ceará para os mercados da Europa, Estados Unidos, Canadá e Oriente Médio. Será consequência dos contatos presenciais que sócios e diretores da Itaueira Agropecuária estão mantendo com antigos e novos importadores dos seus produtos, que voltaram a ser produzidos no Ceará após sete anos de ausência pela falta de água.
Tom Prado, CEO da empresa, disse à coluna que “a perspectiva é muito boa, porque ontem, primeiro dia da Fruit Logistica (maior feira mundial da cadeia de hortifrutis, que se realiza no Messi Berlim, o Centro de Eventos da capital alemã) nossas reuniões tiveram êxito”.
Ontem, ao lado de seu pai Carlos Prado, fundador da empresa e de seus irmãos e sócios Caito e José Luiz e de seu tio José Roberto, diretor Comercial, Tom Prado reuniu-se com importadores de melão e melancia do Reino Unido, Alemanha, Argentina, Canadá e Itália, que se mostraram, também, muito interessados em importar os pimentões coloridos que a Itaueira produz em São Benedito, na Chapada da Ibiapaba, no Noroeste cearense, na divisa com o Piauí.
Nesta quinta-feira, a agenda de reuniões do time da empresa cearense também está cheia ao longo de todo o dia.
No meio da tarde de ontem, a mesa de negócios da Itaueira, instalada no belo estande da Abrafrutas na Fruit Logistica, ficou cheia com a visita, previamente agendada, de diretores de empresas de biotecnologia que desenvolvem pesquisas para a melhoria da hortifruticultura mundial.
Tom Prado revelou que eles ofereceram à Itaueira novas variedades de sementes “com novos sabores e novas cores para melões, melancias e pimentões doces coloridos; nós faremos experimentos com essas sementes em nossas fazendas do Piauí, Ceará e Bahia, e, se o resultado for positivo, haverá chance de fazermos negócio”.
A Fruit Logistica prosseguirá até amanhã. Neste ano, a feira tem a presença de quase 3 mil expositores, incluindo as grandes empresas de transporte aéreo e marítimo, de pesquisas tecnológicas, de desenvolvimento de novas sementes, de centros acadêmicos da Europa, Ásia e EUA e, naturalmente, as gigantes produtoras de frutas e hortaliças do mundo inteiro.
A organização da Fruit Logistica estima que, neste ano, mais de 60 mil pessoas, a maioria homens e mulheres de negócios, circularão pela feira durante os seus três dias.
Veja também