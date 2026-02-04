Fortaleza receberá congresso latino-americano de empresas de eventos

De 1º a 3 do próximo mês de julho, o Centro de Eventos do Ceará receberá o 42º Congresso da Associação da Indústria de Reuniões da América Latina (Cocal), cujo presidente Julio César Bojórquez, apresentou-o na semana passada durante o Congresso Nacional da Amprofec (Associação Mexicana de Profissionais em Exposições, Feiras e Convenções), realizado em Monterrey no México.

O Cocal 2026 terá como tema central “Eventos como motores do desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade na América Latina”. Bojórquez expôs aos mexicanos os objetivos do evento e as oportunidades que serão geradas para os profissionais e as empresas latino-americanas do setor de eventos.

“O congresso Cocal 2026 reafirma a importância da integração da América Latina no fortalecimento de sua indústria de eventos como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Realizar esse encontro no Brasil, especialmente no Ceará, representa o reconhecimento da capacidade do país de sediar grandes eventos internacionais e promover conexões que geram inovação e oportunidades”, disse Julio César Bojórquez.

Ainda durante sua participação no congresso da Amprofec, Bojórquez apresentou a primeira versão do endereço eletrônico (cocal2026.com.br) do evento que será realizado em Fortaleza. O site oficial do Cocal 2026 já está disponível nas versões web e mobile em português, espanhol e inglês.

Faltando menos de cinco meses para o início do evento, a página eletrônica é a primeira ferramenta entregue pelo comitê organizador do Cocal 2026. Esse sítio eletrônico passa a ser o centro oficial de todas as informações do evento, como a programação, a emissão de passagens áreas e a reserva de hotéis, além da descrição do destino escolhido para sediar o congresso.

As inscrições para o Cocal 2026 também já estão disponíveis, por meio da plataforma Doity. O evento reunirá organizadores de eventos, fornecedores, gestores públicos, empreendedores, acadêmicos e pesquisadores dos 32 países da América Latina.

O congresso da Cocal é considerado o principal evento do continente latino-americano para a reunião de executivos do segmento de eventos corporativos, a chamada indústria MICE – sigla em inglês para Reuniões (Meetings), Incentivos (Incentives), Conferências (Conferences) e Exposições (Exhibitions).

“Para a Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Congressos (Abeoc Brasil), o congresso Cocal 2026 será uma oportunidade de ampliar conexões, gerar negócios, compartilhar conhecimento e consolidar os eventos como vetores estratégicos do desenvolvimento. Que esse congresso deixe um legado duradouro, promova a integração, a inovação e a sustentabilidade, e contribua para um setor cada vez mais profissional, colaborativo e preparado para os desafios do futuro”, como diz a cearense Enid Câmara de Vasconcelos, presidente da Abeoc Brasil.