Flávio Ibiapina é o novo presidente da Unimed Fortaleza

Foi eleita ontem, em Assembleia Geral Extraordinária, a nova diretoria da Unimed Fortaleza, que será presidida ginecologista-obstetra Flávio Lúcio Pontes Ibiapina, cuja chapa recebeu quase 80% dos votos dos médicos cooperados. Ele substituirá o Dr. Marcos Aragão, cuja gestão é considerada excelente pelo universo dos cooperados.

A diretoria eleita é formada por Marcos Antônio Aragão de Macedo, eleito diretor Administrativo-financeiro; João Osmiro Barreto, diretor Comercial; Marcus Valerius Sabóia Rattacaso, diretor de Provimento de Saúde; e Patrícia Lopes de Souza, diretora de Recursos Próprios. Também foram eleitos os integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Técnico e, por votação individual, três membros efetivos e três suplentes que comporão o Conselho Fiscal.

Doutor em Saúde Coletiva, o Dr. Flávio Ibiapina construiu sua trajetória integrando assistência médica, ensino e gestão em saúde. No Sistema Unimed, acumula ampla experiência em cargos estratégicos, tendo atuado como diretor de Recursos Próprios e, mais recentemente, como diretor Administrativo-financeiro da Unimed Fortaleza, entre 2023 e 2026. Nesse período, destacou-se por seu trabalho voltado para a governança, finanças, tecnologia e estruturação de serviços.

"Essa vitória nasceu do diálogo e da construção de uma cooperativa forte. A troca de gestão não é um ponto final, é um recomeço. Espero que essa união continue ajudando a construir uma cooperativa cada vez mais transparente e dedicada aos nossos cooperados, clientes e colaboradores. Hoje, celebramos a força do cooperativismo, fruto de uma vitória histórica. Desejo que este seja o ponto de partida de uma nova e grande jornada", como disse o novo presidente da Unimed Fortaleza.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 375 mil clientes e mais de 4 mil médicos cooperados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.