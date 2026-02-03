Três cidades do Piauí devem ganhar novos voos da Gol; veja quais

A Gol vai ampliar as operações no Piauí. Segundo o Governo do Estado, a companhia terá novos voos a partir de Teresina, São Raimundo Nonato e Parnaíba.

Da capital, os novos voos partem para dois hubs da Gol: Rio de Janeiro - Galeão e Salvador.

O Rio de Janeiro tem crescido bastante em conectividade doméstica e, voando para Teresina, a Gol passará a voar para todas as capitais nordestinas a partir do seu hub Salvador.

Segundo as informações apuradas pela coluna, serão 3 frequências semanais de Teresina para o Galeão e 3 para Salvador. A coluna procurou a Gol, mas a empresa ainda não se manifestou sobre o assunto. O espaço encontra-se aberto.

Os voos em Parnaíba e São Raimundo Nonato devem envolver duas frequências semanais para cada aeroporto, com ligações para Teresina, segundo fontes do setor aéreo que conversaram com a coluna.

Parnaíba passaria a operar com duas companhias aéreas, o que seria muito bom para o desenvolvimento pleno dos potenciais da cidade com voos mais frequentes ao longo da semana, dando mais flexibilidade para quem deseje sair e chegar na cidade.

Bom também para São Raimundo Nonato que ficou sem voos comerciais desde o primeiro semestre de 2025.

Anúncio do governo

Em vídeo feito com o presidente da Gol, Celso Ferrer, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou incremento da malha da companhia aérea em vídeo no Instagram.

Além disso, a Agência de Investimentos Estratégicos do Piauí (Investe Piauí) informou que o órgão liderou a negociação com a Gol para ampliar os destinos no Estado.

"Parnaíba e São Raimundo Nonato passam a integrar a conectividade aérea nacional fortalecendo o turismo e a economia regional".

A coluna teve acesso a informações que dão conta que os voos são contrapartidas da Gol para a redução do ICMS sobre querosene de aviação e ainda de subvenções econômicas oferecidas para os voos a Parnaíba e São Raimundo Nonato.

Essa subvenção é a mesma que goza a Latam nos voos a Parnaíba, subvenção inspirada na que o Ceará criou para os voos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza.

Retomada de voos regionais

O Piauí sai na frente de outros estados, como o Ceará que ainda não conseguiu reaver voos regionais e regulares para aeroportos como Aracati, nem conseguiu atrair ainda voos para Sobral.

Ainda, o Piauí ultrapassará de maneira relevante o Rio Grande do Norte em número de aeroportos com voos comerciais: 3 a 1. O RN não confirmou ainda o retorno dos voos a Mossoró.

Veja os novos voos no Piauí:

Teresina - Rio de Janeiro (Galeão)

Teresina - Salvador

Teresina - Parnaíba

Teresina - São Raimundo Nonato

