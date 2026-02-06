Diário do Nordeste
Terra Brasilis esgota lotes e impulsiona mercado em Caucaia

Empreendimento Terra Aqua teve 100% dos lotes vendido em apenas 48 horas após o lançamento

Agência de Conteúdo DN
Legenda: Evento reuniu clientes, corretores e investidores.
Foto: Divulgação

A construtora Terra Brasilis Urbanismo registrou um feito histórico no último fim de semana com o lançamento do Terra Aqua, primeiro empreendimento da empresa em Caucaia. O evento reuniu clientes, corretores e investidores e entrou para a história da incorporadora e do município ao alcançar a comercialização de 100% dos lotes em apenas 48 horas após o lançamento, desempenho que reforça a força da marca, o nível do projeto e o momento de expansão da região.

“O Terra Aqua foi idealizado para ser um marco urbanístico em Caucaia”, destaca Breno Tavares, CEO da Terra Brasilis. Para ele, o resultado das vendas representa a consolidação de um projeto pensado para atender uma demanda histórica da região.

“Ver o empreendimento ser totalmente comercializado em apenas dois dias confirma que a cidade aguardava um projeto desse nível, com planejamento, infraestrutura e qualidade compatíveis com o crescimento que o município vem vivendo. Mais do que vender lotes, estamos entregando um novo conceito de viver, que valoriza as pessoas, a natureza e o desenvolvimento sustentável da cidade”, avalia.

O lançamento do Terra Aqua marca o início da atuação da Terra Brasilis na região. A empresa prevê o desenvolvimento de outros dois empreendimentos nos próximos anos, formando uma ampla centralidade urbana planejada, com áreas residenciais, comerciais e de convivência integradas, reforçando o compromisso da incorporadora com o crescimento estruturado da região oeste do Ceará.

Conceito urbanístico e relevância regional

Concebido como uma nova centralidade urbana planejada, o Terra Aqua reúne lazer, convivência, esportes, sustentabilidade e áreas ao ar livre. O projeto urbanístico é assinado por Alex Silva, com paisagismo de Ricardo Marinho, e tem como elemento central um lago em patamares com bordas em pedra natural, integrado a espaços de convivência e contemplação.

Entre os diferenciais do projeto estão um Club House completo, com salão de chegada, living mobiliado, academia equipada com vista para o lago, sala de massagem, salão de festas, espaço kids e área de jogos. O complexo de lazer inclui ainda uma piscina em padrão resort com praia artificial, raia de 25 metros, aquaplay e pool lounge, além de espaços esportivos como quadras de tênis de saibro, beach tennis, pickleball, campo de futebol, arena esportiva, horta comunitária e parque pet com estrutura de pet care.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 100 milhões, o Terra Aqua se posiciona entre os empreendimentos mais relevantes da região oeste do Ceará. A expectativa é que o projeto contribua diretamente para a valorização imobiliária do município, estimule a geração de empregos, fortaleça o comércio local e promova melhorias na infraestrutura e qualidade de vida dos moradores.

