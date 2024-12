Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 18 de dezembro

Com a Lua em Leão fazendo conjunção com Marte, podemos esperar um dia cheio de emoções à flor da pele. A necessidade de se expressar e brilhar estará em alta, mas cuidado para não exagerar e acabar entrando em conflitos desnecessários. O Sol em quadratura com Netuno pode trazer um pouco de confusão mental e dificuldade para enxergar as coisas com clareza. É importante ter cuidado com ilusões e expectativas irreais. No fim do dia, a Lua em oposição a Vênus aumenta a sensibilidade e pode trazer à tona sentimentos de insegurança e vulnerabilidade.



Dicas para lidar com as energias do dia:



- Comunique-se com clareza: Se precisar tomar decisões importantes, espere um momento mais favorável.

- Cuidado com as expectativas: Evite criar expectativas irreais sobre si mesmo ou sobre os outros.

- Seja gentil consigo mesmo: Se estiver se sentindo mais cansado ou sensível, permita-se descansar e recarregar as energias.

Signo de Capricórnio hoje

A conjunção Lua-Marte em Leão pode despertar emoções profundas e intensas, capricorniano. Aproveite para se conectar com seus sentimentos e se permitir ser mais vulnerável. Mas cuidado para não se deixar levar por pensamentos negativos e procure manter o otimismo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.