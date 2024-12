Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (18/12)

Com a Lua em Leão fazendo conjunção com Marte, podemos esperar um dia cheio de emoções à flor da pele. A necessidade de se expressar e brilhar estará em alta, mas cuidado para não exagerar e acabar entrando em conflitos desnecessários. O Sol em quadratura com Netuno pode trazer um pouco de confusão mental e dificuldade para enxergar as coisas com clareza. É importante ter cuidado com ilusões e expectativas irreais. No fim do dia, a Lua em oposição a Vênus aumenta a sensibilidade e pode trazer à tona sentimentos de insegurança e vulnerabilidade.



Dicas para lidar com as energias do dia:



- Comunique-se com clareza: Se precisar tomar decisões importantes, espere um momento mais favorável.

- Cuidado com as expectativas: Evite criar expectativas irreais sobre si mesmo ou sobre os outros.

- Seja gentil consigo mesmo: Se estiver se sentindo mais cansado ou sensível, permita-se descansar e recarregar as energias.

Áries

Canalize essa energia extra para iniciar projetos que te empolgam e demandam coragem. Sua liderança estará em alta, então aproveite para tomar a frente de situações que exigem iniciativa. Cuidado apenas com a impulsividade e procure ouvir a opinião dos outros antes de tomar decisões importantes.

Touro

A conjunção Lua-Marte em Leão pode te deixar mais agitado que o normal, Touro. Aproveite essa energia para movimentar o corpo e cuidar da saúde, mas procure manter o equilíbrio e não extrapolar seus limites. Se surgir alguma tensão familiar, respire fundo e busque resolver as coisas com calma e diplomacia.

Gêmeos

Sua mente estará a mil com essa energia leonina, geminiano! Aproveite para se expressar com criatividade, seja através da escrita, da fala ou de qualquer forma de comunicação. Compartilhe suas ideias com o mundo e inspire as pessoas ao seu redor. Mas cuidado com a dispersão e tente manter o foco em seus objetivos.

Câncer

A Lua, seu regente, em conjunção com Marte em Leão pode despertar emoções intensas. Cuidado para não se deixar levar pela impulsividade e acabar magoando as pessoas que você ama. Busque canalizar essa energia para atividades criativas e que te tragam prazer.

Leão

Com a Lua e Marte em seu signo, leonino, você estará ainda mais radiante e cheio de energia! Aproveite para brilhar, mostrar seus talentos e ir atrás dos seus sonhos. Mas lembre-se que nem tudo gira ao seu redor, então pratique a empatia e procure entender o ponto de vista dos outros.

Virgem

A conjunção Lua-Marte em Leão pode te deixar um pouco inquieto, virginiano. Procure canalizar essa energia para atividades que te ajudem a relaxar e a se conectar com seu interior, como meditação, terapia ou yoga. Evite se sobrecarregar com tarefas e responsabilidades.

Libra

Sua vida social estará agitada com essa influência leonina, libriano! Aproveite para se conectar com amigos, compartilhar momentos divertidos e expandir seus horizontes. Mas cuidado para não se deixar levar pela vontade de agradar a todos e acabar se anulando.

Escorpião

A conjunção Lua-Marte em Leão desperta seu lado ambicioso e determinado, escorpiano. Aproveite para correr atrás dos seus objetivos profissionais e mostrar do que você é capaz. Mas lembre-se de agir com ética e integridade.

Sagitário

Com a Lua e Marte em Leão, sua sede por aventura e conhecimento estará ainda maior, sagitariano! Aproveite para explorar novos lugares, aprender coisas novas e expandir seus horizontes. Mas cuidado com a impulsividade e evite tomar decisões precipitadas.

Capricórnio

A conjunção Lua-Marte em Leão pode despertar emoções profundas e intensas, capricorniano. Aproveite para se conectar com seus sentimentos e se permitir ser mais vulnerável. Mas cuidado para não se deixar levar por pensamentos negativos e procure manter o otimismo.

Aquário

Seus relacionamentos estarão em destaque com essa influência leonina, aquariano. Aproveite para fortalecer os laços com as pessoas que você ama e se abrir para novas conexões. Mas lembre-se de respeitar a individualidade de cada um.

Peixes

A conjunção Lua-Marte em Leão te convida a cuidar da saúde e do bem-estar, pisciano. Procure se alimentar bem, praticar exercícios físicos e descansar o suficiente. Evite se sobrecarregar com as responsabilidades do dia a dia e procure momentos de paz e tranquilidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.