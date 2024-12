Enquete MasterChef Confeitaria: quem deve ganhar a final do programa? Vote agora

Cesar Yukio e Luísa Jungblut estão na grande final da primeira edição do MasterChef Confeitaria. Os finalistas foram definidos no programa exibido nessa terça-feira (17), que contou com a eliminação de Well e Walkyria.

A final do MasterChef Confeitaria vai ao ar na quinta-feira (19), às 22h30, na BandTV. Até lá, o Diário do Nordeste preparou uma enquete especial para saber quem o leitor prefere que vença o programa. Vote abaixo:

Provas da semifinal

No episódio dessa terça, os competidores precisaram incorporar o "espírito da mãe natureza" para impressionar os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo, Diego Lozano e Henrique Fogaça. Luísa, César, Walkyria e Well trabalharam em um cenário decorado com diversas plantas e flores

A partir dessa inspiração, os confeiteiros tiveram pouco tempo para preparar uma sobremesa que fizessem os jurados se sentirem em uma floresta. Após a avaliação, Luísa foi a primeira a subir no mezanino como a primeira finalista. Para os chefs, o trabalho dela utilizou da técnica para criar uma "explosão de sabores".

Já no derradeiro desafio, os três competidores restantes precisaram preparar um mignardises, conhecidas pelo tamanho em miniatura. Cada um deveria fazer cinco tipos: um macarron, uma tartelete, um petit four, um éclair e uma sachertorte (torta de chocolate de origem austríaca).

Dessa vez, César levou a melhor e se juntou a Luísa no Mezanino. Os dois irão disputar a final do reality, que será exibida nesta quinta-feira (19), na Band.