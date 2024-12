DVD de Solange Almeida terá mais de 30 carretas com estrutura, palco de dois andares e 500 pessoas em equipe técnica

O novo trabalho audiovisual da cantora Solange Almeida, programado para ser gravado nesta quinta-feira (19) — no estacionamento da Arena Castelão — movimentou mais de 30 carretas com estrutura na capital cearense. Além do palco de dois andares, os veículos trouxeram 600m² de LED e quase mil equipamentos de iluminação de cidades como São Paulo.

A gravação do DVD “50/50 - Duas Vezes Sol” da cantora Solange Almeida, promete impressionar o público não apenas pelas participações especiais, mas pela grandiosidade da estrutura.

A direção do projeto audiovisual é assinada por Fábio Lopes, da agência Hit, conhecido por trabalhos em projetos como “Amigos” e turnês premiadas,

A montagem da estrutura conta com empresas que atendem eventos de nomes como Alok e de festivais como Tomorrowland.

“Pensamos em cada detalhe para entregar uma experiência única. Este projeto é mais do que um show, é um espetáculo visual, sonoro e tecnológico”, explicou o diretor Fábio Lopes.

Equipe técnica formada por mais de 500 pessoas em DVD

A gravação do DVD de Solange Almeida envolve uma equipe técnica de mais de 500 pessoas, além de uma estrutura desenhada para receber um público estimado de 30 mil fãs.

“Esse projeto é um sonho realizado! Queremos proporcionar ao público uma experiência inesquecível, com uma estrutura grandiosa que reflete a minha trajetória e celebra essa nova fase da minha carreira. Fortaleza merece um espetáculo à altura. Será uma noite histórica!”, destacou Solange Almeida.