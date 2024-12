Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (18)

A novela 'Volta por Cima' desta quarta-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Neuza se surpreende com a exigência de Jão.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta quarta-feira

Neuza se surpreende com a exigência de Jão. Gigi encontra Nando desmaiado e avisa a Silvia. Madalena vibra ao ser contratada para um grande evento. Nando é levado para o hospital, e Silvia alerta Rosana. Com a ajuda de Cacá, Violeta arma contra Joyce. Miranda fica temerosa ao saber do ocorrido com Nando.

Jô se preocupa quando Osmar manda colocar máquinas no território de Gerson. Cacá reclama de Madalena para Chico. Jão pensa em ir ao hospital ver Nando. Capangas de Gerson destroem as máquinas colocadas no território de seu chefe. Madalena ouve um áudio que Osmar manda para Tati.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.