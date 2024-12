Úrsula Souza, irmã de MC Kevin que morreu aos 36 anos, era parente do funkeiro por parte de pai. A notícia foi dada pela madrasta, Valquíria Nascimento, nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

Segundo a mãe de MC Kevin, Úrsula foi criada por ela dos 12 aos 19 anos, após perder a mãe. A irmã do funkeiro era casada e tinha um filho pequeno.

"Casada, mãe de família, deixou criança pequena. Eu, como mãe, fico pensando: 'senhor, me leva quando meus filhos estiverem adultos'", desabafou Valquíria na terça-feira (17).

No mesmo dia, ela havia explicado a relação de parentesco entre elas. "Tem bastante gente me perguntando quem era ela. Gente, ela é irmã dos meus filhos. Ela é filha do pai dos meus filhos", esclareceu.

Morte de MC Kevin

MC Kevin morreu aos 23 anos, em maio de 2021, após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil concluiu que a morte do artista foi acidental. O músico tentava pular da varanda para o andar de baixo e se assustou com a possibilidade de ser flagrado pela mulher, Deolane Bezerra, com outra mulher.