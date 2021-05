Morte de MC Kevin foi "acidente por culpa exclusiva da vítima", aponta delegado

O resultado dos laudos periciais sobre as circunstâncias da morte de MC Kevin apontam para "um acidente por culpa exclusiva da vítima". Com base nos documentos produzidos e nos depoimentos, a informação foi revelada por Antenor Lopes, chefe do Departamento-Geral de Polícia da Capital do RJ, que esteve a frente das investigações.

Conclusão da perícia atesta que MC Kevin teria caído do 5º andar por receio de ser flagrado traindo a esposa. Divulgado nesse domingo (23), o laudo mostrou a desordem no quarto de hotel e na varanda, reconstruindo os momentos finais de vida do funkeiro.

"Foi constatado que, no local em questão, ocorreu uma queda de uma pessoa do quinto pavimento do hotel em questão, que teve como causa aparente um acidente que causou a morte de uma pessoa do sexo masculino", diz trecho do chamado laudo de local, obtido pelo jornal Metrópoles.

O inquérito da investigação ainda passará pela análise dos ministérios Público e da Justiça antes de ser arquivado.

Consumo de bebida e sexo no quarto

Horas antes do acidente ocorrido com o funkeiro MC Kevin, o cantor e seus amigos Victor Fontenele, Jhonatas Cruz e Gabriel, além da modelo Bianca Domingues, consumiram cerca de R$ 1.555 em um quiosque, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Mais de 80% do que foi consumido era bebida alcoólica, incluindo cerveja, tequila, gim e energético. No comprovante de pagamento mostra que a conta foi quitada no cartão de débito às 18h02, 11 minutos antes de os bombeiros serem acionados para socorrer o funkeiro no hotel.

Na delegacia, a modelo Bianca Domingues, que estava com o cantor, afirmou terem ocorrido relações sexuais no quarto. Ela teria ido ao local acompanhada do MC Victor Elias Fontenelle, o VK, pois Deolane estava hospedada no prédio.

Houve, durante o sexo, uma briga por preservativos. Irritado, Kevin chamou a modelo para ficar com ele na varanda. A modelo contou que, ao desviar o olhar e voltá-lo para o cantor, ele estava “passando a perna sobre o parapeito da sacada".