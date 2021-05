Deolane Bezerra mostra conversas com MC Kevin e revela apelido: 'amor meu'

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para mostrar mensagens trocadas pelo casal ao lamentar a saudade do marido.

Morte do cantor

O cantor faleceu no último domingo (16), após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Deolane foi uma das convocadas para depoimento sobre o caso.

Na imagem, compartilhada por meio do stories do Instagram, é possível ver algumas das mensagens trocadas pelos dois, cerca de uma semana antes da morte.

Entre declarações de amor, Deolane chamava Kevin de "amor meu", enquanto ele também exaltava o sentimento pela advogada criminalista.

Legenda: Imagem foi publica no stories do Instagram de Deolane Foto: reprodução/Instagram

"Bom dia, amor da minha vida. Quero dizer que eu te amo. Tá bom? Muito! Vamos jantar mais tarde. Bora?", dizia Kevin em diálogo do dia 13 de maio.

Em resposta, Deolane também demonstrava o carinho pelo rapaz de 23 anos. "Bom dia, meu amor. Também te amo muito. Vamos (jantar)", escreveu na ocasião.

Sobre as imagens publicadas, Deolane deixou claro o luto pela morte do MC. "Nunca mais irei acordar assim", relatou. Anteriormente, ela compartilhou relatos emocionados junto de fotos do casamento dos dois.

Investigação da morte

Em depoimento concedido à 16ª DP, da Barra da Tijuca, Deolane Bezerra relatou que um desentendimento com o marido ainda na tarde do domingo (16), antes da morte do mesmo.

Uma das principais linhas de investigação sobre a morte do cantor atualmente é de que ele contratou uma acompanhante de luxo com o amigo, MC VK, e tentou pular a varanda do apartamento temendo que fosse descoberto pela esposa.