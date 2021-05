'Passado e presente', novo álbum de MC Kevin, será lançado na sexta (21); veja faixas

MC Kevin, morto no último domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, deixou novo álbum pronto, que deverá ser lançado nesta sexta-feira (21).

O trabalho, intitulado de 'Passado e presente', traz dez faixas inéditas do cantor de funk, além de participações como as dos MCs Hariel e Ryan SP.

Conforme divulgado pelo portal G1, que obteve o material, as letras mostradas por Kevin trazem diversas reflexões baseadas na vida do jovem de 23 anos.

Entre as canções, o MC chegou a lembrar que passou fome, teve ajuda dos vizinhos para comer e que encontrou a superação por meio do funk.

Além disso, críticas sociais e citações a amigos falsos também devem aparecer entre os versos gravados pelo cantor antes do falecimento.

Nova produtora

Este é o primeiro trabalho de MC Kevin lançado pela Revolução Records, criada por ele após a saída como artista da GR6. A distribuição será em parceria com a empresa WMD.

Conforme informações da própria produtora, o empreendimento deve continuar ativo mesmo após a morte de Kevin, e já conta com contratos de cantores como MC Brinquedo.

Em comunicado, a Revolução Records ressaltou o desejo de MC Kevin pelo lançamento, definindo como orgulho a oportunidade de ainda divulgá-lo.

"O menino que encantou a quebrada, o Brasil e o mundo estará sempre presente nas nossas vidas. E é nosso compromisso levar essa voz a todos os fãs e eternizar a presença dele no mundo", informa o comunicado.

Confira as faixas do novo álbum:

1 milhão de sonhos Sistema Trilha Inspiração (ft. MC Ryan SP) Opção (ft. MC PH) Alma Pura (ft. Vulgo FK) Junção Venenosa (ft. MC Hariel) Palhaço Grana Vida Longa