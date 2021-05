Filha de MC Kevin já sabe da morte do pai, revela ex-namorada do funkeiro

A ex-namorada de MC Kevin, Evelin Gusmão, revelou nas redes sociais que já contou para a filha Soraya, de 5 anos, da morte do pai. A pequena só soube do acidente no dia seguinte, na segunda-feira (17) e, segundo a mãe, "ela está bem".

"[Soraya] É muito pequena para entender tudo que vem acontecendo. Contei para ela sobre o papai dela e ela me fez varias perguntas. Na noite do acontecido, eu estava muito nervosa, chorando demais e ela veio me abraçar e chorou junto comigo", disse Evelin no Instagram.

O relato, compartilhado na tarde desta quarta-feira (19), dá conta ainda que Evelin conversou bastante com Soraya e tentou explicar para ela de uma forma menos dolorosa.

No dia da morte, ela não conseguiu contar o ocorrido para a filha. "Falei que o pai dela virou uma estrelinha e está com o papai do céu em um lugar maravilhoso e que ele ama ela demais", relata.

VEJA O RELATO COMPLETO:

Legenda: Relato foi divulgado nesta quarta-feira Foto: Reprodução/Instagram

Apoio

A mãe da filha de MC Kevin contou também que a pequena está tendo muito suporte da família neste momento.

"A lembrança que ela tem dele é de alegrias e sorrisos. E é assim que ela se lembrará dele. Aqui fica essa pequena, que tem a mesma alegria que o pai, o mesmo jeito. Sou grata por essa filha linda, porque ela é a maior lembrança", comenta Evelin Gusmão.

Evelin disse que Soraya chegou a perguntar algumas coias, mas depois passou um tempo calada e foi abraçada pela irmã.

MC Kevin morreu no último domingo (16) ao cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele despencou de uma altura de 15 metros, caindo entre a piscina e uma área comum do local.