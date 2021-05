Filha do MC Kevin ainda não sabe que cantor morreu, diz mãe da criança

A filha do MC Kevin, Soraya, de cinco anos, ainda não sabe que o pai faleceu. Segundo revelou nesta segunda-feira (17) a mãe da criança, Evelin Gusmão, ela ainda não teve coragem de contar sobre a morte do cantor, que caiu do 11º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

"Kevin… Amanheceu, e eu ainda não encontrei palavras para dizer pra sua filha que você não está mais aqui, não consigo acreditar na sua partida prematura. Você viveu intensamente todos os dias da sua vida, e poderia ter vivido mais", escreveu Gusmão em seu perfil em uma rede social.

Ela continua a homenagem ao cantor na publicação prometendo cuidar da filha dos dois e garantiu que Soraya sempre sentirá orgulho do pai.

“Vá em paz, sabendo que o maior amor e verdadeiro da sua vida ficou, ficou comigo, e será muito bem cuidada. Prometo protegê-la e amá-la para todo o sempre como sempre fiz. Lutei e briguei por esse amor de vocês dois. Tenho certeza que sua filha terá muito orgulho de você porque assim sempre ensinei e vou manter isso. Sua xerox, o seu verdadeiro eu, a sua alegria, seu pedacinho”, completou.

Legenda: Evelin Gusmão prometeu que a filha dos dois sentirá orgulho do pai Foto: reprodução

Causa da morte do cantor

Investigações preliminares apontam que MC Kevin, falecido na noite de domingo (17), teria caído do quarto de um casal de amigos no mesmo hotel no qual estava hospedado. O local e o quarto dele estão sendo periciados pela polícia do Rio de Janeiro.

Uma das hipóteses da morte do cantor é de que ele teria ingerido bebida alcoólica e tenha tentado pular na piscina do hotel, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As informações são da publicação do jornal O Globo.

Após cair, o funkeiro de 23 anos foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme os primeiros relatos, o artista teria batido a cabeça na borda da piscina em meio ao ocorrido.