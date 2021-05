Famosos lamentam morte de MC Kevin, e Neymar Jr. deixa recado: 'vá em paz, menino'

Artistas, amigos próximos e até jogadores de futebol lamentaram a morte de MC Kevin, que faleceu, aos 23 anos, após cair da varanda do 11º andar de um quarto de hotel no Rio de Janeiro.

Nas homenagens prestadas ao artista, responsável por lançamentos musicais como 'Hit do Ano - O Peso da Luta', muitos lamentaram a notícia triste e o fato de ele ter falecido tão jovem.

A esposa de Kevin Nascimento, Deolane Bezerra, utilizou as redes sociais para demonstrar o lamento. "Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou", escreveu nas redes sociais.

Legenda: MC Kevin e Deolane Bezerra haviam casado recentemente em cerimônia em Cancún, no México Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, a mãe do funkeiro, Valquiria Nascimento, fez despedida ao afirmar que teria perdido um pedaço dela mesma.

No meio artístico

Com a confirmação do falecimento de Kevin, artistas, entre cantores e atores, prestaram solidariedade à família. Entre eles, nomes como Babu Santana e Fernanda Paes Leme.

Foto: reprodução/Twitter

"Toda a minha solidariedade à familia do MC Kevin", escreveu Babu. "Triste a morte do Mc Kevin. Que Deus conforte a família, os amigos e os fãs", pontuou Fernanda.

Já alguns nomes do funk no Brasil ressaltaram o luto entre a categoria. "O funk está de luto! Descanse em paz, MC Kevin", relatou MC Rebecca em uma postagem com mais de 12 mil curtidas no Twitter.

Legenda: MC Rebecca usou o Twitter para lamentar o ocorrido Foto: reprodução/Twitter

Nego do Borel, que afirmou ter tido amizade próxima com o cantor, publicou imagem ao lado dele seguida de reflexão. "Eu tô acabado! Não quero mais isso pra mim, não quero mais fama", escreveu.

Até mesmo Neymar Jr. deixou mensagem de carinho ao artista em vídeo no Instagram. MC Kevin era torcedor do Santos Futebol Clube, local no qual Neymar iniciou a carreira no esporte, e fã do jogador. Assista:

"Sem acreditar, 23 anos .... moleque, juro que não sei o que dizer... Só agradecer pelo carinho que teve por mim, tattoo, camisa, fotos, quadros, chuteiras, camisetas, etc", iniciou ao divulgar um vídeo no Instagram.

"Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!", finalizou Neymar.