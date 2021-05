Polícia investiga hipótese de que MC Kevin teria tentado pular em piscina de hotel

Investigações preliminares apontam que MC Kevin, falecido na noite do último domingo (17), teria caído do quarto de um casal de amigos no mesmo hotel no qual estava hospedado. O local e o quarto dele estão sendo periciados pela polícia do Rio de Janeiro.

Uma das hipóteses da morte do cantor é de que ele teria ingerido bebida alcoólica e feito a tentativa de pular na piscina do hotel, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As informações são da publicação do jornal O Globo.

Relatos à polícia

Após cair de uma das varandas do hotel, do 11º andar, o funkeiro de 23 anos foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme os primeiros relatos, o artista teria batido a cabeça na borda da piscina em meio ao ocorrido.

Até o momento, amigos e funcionários de Kevin foram ouvidos pela polícia. A esposa do cantor, a advogada Deolade Bezerra, que estava com ele no Rio de Janeiro, também prestou depoimento nas primeiras horas desta segunda (17) na 6ª Delegacia, também na Barra da Tijuca.