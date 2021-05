MC Kevin morre após cair de 11º andar de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23, conhecido popularmente como MC Kevin, morreu após cair do 11º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no início da noite deste domingo (16). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde por volta das 21h45, segundo o G1.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao hotel às 18h13. De lá, os agentes o levaram ao hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul.

Anteriormente, embora não tivesse sido divulgado o que de fato aconteceu com MC Kevin, a Secretaria Municipal de Saúde havia informado que o estado de saúde dele era considerado muito grave.

A Polícia Civil informou que a 16ª delegacia, da Barra da Tijuca, está a cargo das investigações sobre o caso.

Na madrugada deste domingo (16), MC Kevin postou um vídeo na rede social Instagram falando: "E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show".

Polêmicas

Nos últimos anos, o artista se envolveu em algumas polêmicas. Em 2021, por exemplo, quatro policiais militares se sentiram ofendidos com publicações que ele fez na internet.

Na ocasião, ele estava dirigindo em São Paulo quando os agentes pediram que o funkeiro aguardasse a liberação da via, que estava interditada em razão de uma ocorrência atendida pelos quatro militares.

Segundo os policiais, o MC teria debochado deles e publicado as ofensas no Instagram, que geraram repercussão nas redes sociais

Isolamento social

Já em maio do ano passado, o cantor foi denunciado por moradores do condomínio onde mora, em Mogi das Cruzes, por descumprir o isolamento social orientado como medida preventiva necessária para evitar a proliferação da Covid-19.

Os vizinhos registraram Boletim de Ocorrência (B.O) contra o artista por infração às medidas sanitárias e perigo de contágio de moléstia grave.

Prisão

Já em julho de 2019, ele foi preso em um hotel de Belo Horizonte porque estava usando drogas.

O fato foi indicado às autoridades por meio de um funcionário do local, que sentiu cheiro de maconha saindo do apartamento onde ele estava hospedado antes de fazer um show.

Maconha e haxixe

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram MC Kevin junto ao amigo, Hariel Bernardo Ribeiro, o MC Hariel. Os dois confessaram que estavam usando maconha e haxixe.

Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes 3 (Ceflan) e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e foram liberados em seguida.