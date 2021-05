MC Kevin lançou 'Minha Última Música' cerca de um mês antes da morte; veja clipe

Cerca de um mês antes de falecer, MC Kevin lançou o single 'Minha Última Música', com letra versando sobre a superação por meio do funk. O artista, que tinha apenas 23 anos, veio a óbito no último domingo (16), logo após cair do 11º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

O videoclipe da música, lançada oficialmente nas plataformas digitais ainda no mês de abril deste ano, já acumula mais de dois milhões de visualizações. Veja:

"Larguei o crime, bom samaro, inteligente. Que vê o melhor da vida sempre andando pra frente", diz parte da letra entoada pelo funkeiro. "Eu tô cansado de cantar, vou dar um tempo, eu posso parar", explica em outro trecho.

Além disso, as menções feitas pelo cantor sobre a saída do meio musical também tem repercutido nas redes sociais.

Alguns fãs chegaram a mencionar o trabalho como uma espécie de "despedida" não intencional.

"Eu vou ficar um tempo distante, paz. Na minha vida que eu tô cansado de inveja. Eu vou aproveitar pra gastar meus milhão bem longe, tô só pedindo um tempo pra minha vida repensar. É hora do descanso do gigante", complementa MC Kevin na canção.

Até o momento, as investigações sobre as causas do acidente que resultou na morte de MC Kevin continuam em andamento, enquanto a polícia investiga a hipótese de que ele teria tentado pular da sacada para piscina do hotel.

Carreira em ascensão

MC Kevin, inclusive, já havia divulgado o trabalho mais recente, a música 'Passado & Presente', sendo o primeiro no comando da própria carreira. A publicação do novo single nas redes sociais, na qual é possível ouvir parte da faixa, já havia alcançado mais de oito milhões de reproduções.

No Instagram, por exemplo, o artista já acumulava quase nove milhões de seguidores, número que cresceu desde o anúncio do acidente e, logo em seguida, da morte.

Os números de Kevin em plataformas de streaming, por exemplo, também demonstravam crescimento. No Spotify, cerca de 1,8 milhões de usuários estavam entre os ouvintes mensais do cantor. Enquanto isso, no Deezer, ele já possuía mais de 500 mil fãs.

Os trabalhos anteriores na música, por exemplo, demonstram o processo de ascensão vivido por ele. Com visibilidade maior desde 2018, Kevin Nascimento viu os números se multiplicarem, alcançando atualmente mais de 220 milhões de visualizações na faixa 'Pra Inveja É Tchau' e 169 milhões em 'Cavalo de Tróia'.

Produtora nova

Além do sucesso nas músicas, MC Kevin já havia se preparado para agenciar a própria carreira. Ainda no início do mês de abril, ele deixou a antiga produtora após divergências de contrato para repensar o caminho artístico.

“Quando eu voltar para o Instagram, vai ser para lançar minhas músicas, no meu canal, com os meus direitos e com a minha produtora. Eu vou voltar pesadão. Carreira solo”, explicou na época.

No Instagram, ele já havia compartilhado os primeiros trabalhos com a Revolução Record, criada para agenciá-lo.