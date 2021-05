Esposa de MC Kevin relata briga com cantor por causa de amigos e dinheiro: 'otário'

O depoimento de Deolane Bezerra, esposa de MC Kevin e uma das interrogadas pela polícia sobre a morte do cantor, apontou que as últimas horas do casal foram de brigas intensas por causa dos amigos. O artista, que tinha 23 anos, faleceu no domingo (16), após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Casada com o artista desde o fim de abril, Deolane revelou em depoimento à 16ª DP, na Barra da Tijuca, que queria ter voltado com o marido ainda no domingo para São Paulo. As informações foram acessadas pelo jornal Metrópoles.

Ainda conforme o relato, Kevin Nascimento, no entanto, alugou mais quartos para os amigos e decidiu ir à praia. Pouco antes de deixar o local, ele teria se irritado alegando estar sendo tratado como "filho" por Deolane.

Conversas por mensagens

Em conversas de WhatsApp, recuperadas por meio da investigação, Deolane chegou a mandar áudio chamando MC Kevin de "otário" por desembolsar mais R$ 500 para cobrir a estadia de MC Dena.

O amigo do cantor era um dos convidados e não deixou o hotel na data prevista, o que teria acarretado mais despesas financeiras.

Legenda: Deolane, de 33 anos, estava em relacionamento com Kevin há mais de um ano Foto: reprodução/Instagram

Exatamente por isso, no domingo (16), MC Kevin ficou na recepção e Deolane desceu do 13º andar, onde estavam hospedados, para entregar R$ 500 ao cantor.

Logo em seguida, a advogada criminalista voltou ao apartamento, enquanto o funkeiro se dirigiu à praia com os amigos, incluindo MC VK.

Na orla da Barra da Tijuca, ele teria utilizado maconha e bebida alcoólica, além de ter conhecido Bianca Domingues.

Segundo as informações delimitadas no depoimento, Kevin chegou a ligar para a esposa quando chegou na praia, mas havia sido bloqueado por ela. Deolane contou que foi dormir após o desentendimento.

Enquanto isso, Thainá, uma amiga em comum do casal, teria recebido diversas mensagens do cantor, citando mais uma fez que a esposa estava tratando-o como "filho".

No Rio de Janeiro

O registro da oitiva de Deolane refez a trajetória do casal até um dia antes do falecimento. Os dados mostram que eles saíram de São Paulo de carro, por volta das 6h da manhã de sábado (15).

Naquele mesmo dia, chegaram ao hotel na Barra da Tijuca por volta de 12h e, à noite, o cantor fez show em estabelecimento na Zona Norte do Rio de Janeiro.

MC Kevin teria ingerido bebida alcoólica e feito uso de MDMA (droga sintética) ainda no local do show. Por volta das 6h de domingo (6), retornou ao hotel, mas logo decidiu ir à casa de MC PK, no mesmo bairro, onde teria ficado até meio-dia do domingo.

Deolane Bezerra conta que ela e Kevin se reencontraram no hotel após esse horário. Ela teria percebido a agitação do esposo, o que resultou na briga e na saída dele para passeio na orla.