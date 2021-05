MC VK nega acusações de que incentivou MC Kevin a pular de varanda: 'estão me caluniando'

O cantor Victor Elias Fontenelle, conhecido como MC VK, afirmou, na madrugada desta terça-feira (18), não ter envolvimento com a queda que causou a morte do amigo MC Kevin. Ele disse que está sendo "caluniado" nas redes sociais em postagem que sugerem que o artista incentivou o funkeiro a pular da varanda.

"Estão me caluniando do começo ao fim. Eu tenho o compromisso e o dever de explicar 'detalhadamente' o ocorrido, só peço discernimento e respeito pelo Kevin, ele sabe da verdade. Deus sabe da verdade e vocês vão saber. Também vão saber! Estou de luto, sofrendo ameaças e sem chão por dentro, quem conhece meu coração, conhece!", escreveu o cantor.

Leia mais É Hit Polícia investiga hipótese de que MC Kevin teria tentado pular em piscina de hotel

VK ainda prometeu na publicação que na quarta-feira (19) irá contar sua versão do acontecido. Ele prestou depoimento à Polícia na segunda-feira (17), um dia após MC Kevin falecer por cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O cantor também esclareceu que disse "isso não é normal" em um vídeo que aparece ao lado do corpo ensaguentado do amigo, logo após a queda. Segundo VK, as pessoas deduziram que ele teria dito "não foi por mal".

"Verdade é uma só! Estou de luto por uma pessoa especial, estou de luto pelo meu amigo, estou de luto pelo meu alicerce. Pior do que as 'mentiras' que estão sendo divulgadas, é essa perda inexplicável", desabafou.

Legenda: VK e Kevin eram amigos e chegaram a colaborar na faixa "Favelado Vencedor" Foto: reprodução

Durante o velório de MC Kevin, nesta terça-feira (18), a esposa dele, a advogada Deolane Bezerra, sugeriu que o cantor teria morrido devido às falsas amizades em meio a desabafo.

"Isso aqui é amizade. Ele está aqui hoje pelas amizades. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar conta de hotel de gente que deveria ter ido embora para São Paulo", relatou a advogada criminalista.

Áudio sugere que MC VK estimulou MC Kevin a pular

O funkeiro passou a ser criticado nas redes sociais após o áudio do MC Brisola, suposto amigo da vítima, relatar que MC VK foi o responsável por convencer MC Kevin a deixar a companheira, Deolane Bezerra, dormindo em um quarto no 11º andar do hotel e ir se divertir com ele e mulheres em outro cômodo, no 5º andar.

"O VK vai tirar o moleque [Kevin] do quarto que ele tá com a mulher dele [Deolane Bezerra], dizendo 'sua mulher tá dor mindo, vamos lá comer as outras minas'. O moleque louco, virado de MD vai na onda do VK. Daqui a pouco o VK fala para ele: 'molhou, a sua mulher está atrás de você. Pula a varanda e vai para seu quarto, se não vai dar ruim.' O cara estimulando o moleque a fazer a coisa errada", diz Brisola na gravação divulgada nas redes sociais.

MC VK estava com MC Kevin e modelo em quarto de hotel

O Victor Elias Fontenelle confirmou à Polícia que estava no quarto com artista e a modelo Bianca Domingues. Segundo o depoimento deles ao 16º DP, relações sexuais foram mantidas no cômodo. As informações são do jornal O Globo.

Conforme relato de Bianca, os três estavam no quarto 502 de um hotel na orla da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após o sexo, a moça teria ido com Kevin para a varanda. A queda, então, teria ocorrido em meio à tentativa do cantor de pular para o apartamento de baixo, devido ao receio de encontrar a esposa.

Os dois afirmaram que um terceiro amigo, membro da produção de MC Kevin, teria tentado entrar no quarto, mas foi impedido. Enquanto isso, a esposa do cantor, Deolane Bezerra, procurava pelo marido através de ligações e mensagens, mas não chegou a sair do quarto no qual estava hospedada.