MC Kevin estava fazendo sexo na varanda momentos antes de queda, conta testemunha

A modelo Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias Fontenelle prestaram depoimento na 16ª DP, na Barra da Tijuca, e informaram que estavam com MC Kevin no quarto de hotel do qual o artista caiu e morreu no último domingo (16). Ambos confirmaram que relações sexuais foram mantidas no cômodo. As informações são do jornal O Globo.

Conforme relato de Bianca, os três estavam no quarto 502 de um hotel na orla da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após o sexo, a moça teria ido com Kevin para a varanda. A queda, então, teria ocorrido em meio à tentativa do cantor de pular para o apartamento de baixo, devido ao receio de encontrar a esposa.

O depoimento dos dois também teria citado como Bianca foi abordada por MC Kevin e Vitor. Os dois estariam fazendo passeio pelo calçadão quando conheceram a moça em um dos quiosques, ainda na tarde de domingo.

Três no quarto

Bianca e Vitor comentaram que um terceiro amigo, membro da produção de MC Kevin, teria tentado entrar no quarto, mas foi impedido. Enquanto isso, a esposa do cantor, a advogada Deolane Bezerra, procurava pelo marido por meio de ligações e mensagens, mas não chegou a sair do quarto 1302, no qual estava hospedada.

Na segunda-feira (17), Bianca Domingues usou as redes sociais para afirmar que a morte de Kevin Nascimento "foi um acidente". "Não estou nada bem. Ainda estou em choque. Estou triste demais, não tem nome para isso", explicou em entrevista ao jornal O Globo.

Assim como ela, amigos e integrantes da equipe de trabalho do artista também prestaram depoimento. Segundo alguns relatos, MC Kevin teria ingerido bebida alcoólica e drogas durante o fim de semana.

Exame solicitado

Até o momento, um exame toxicológico no corpo do artista foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML), enquanto uma perícia já está sendo conduzida nos quartos e no local da queda do funkeiro.

MC Kevin estava no Rio de Janeiro após ter se apresentado em uma boate na Zona Norte da cidade. No entanto, ele só teria retornado ao hotel no início da tarde, após deixar a casa de um amigo também na Barra da Tijuca.

De acordo com informações oficiais, o cantor caiu de uma altura de pelo menos 18 metros. Pouco tempo depois do acidente, chegou a ser socorrido por equipes do quartel do Corpo de Bombeiros, foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu e faleceu aos 23 anos.