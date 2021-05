Vídeo gravado após queda de MC Kevin mostra desespero de amigos

Os momentos após acidente que terminou com a morte de MC Kevin em queda do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro foram captados em imagens feitas por hóspedes. As imagens mostram o desespero de amigos do funkeiro.

VEJA VÍDEO:

No vídeo, é possível ver a movimentação de pessoas no local da queda, um corredor entre a área comum do hotel e a piscina. Um dos amigos reza e outro liga para o socorro: "(Ele) está respirando, chama a ambulância".

Morte de MC Kevin

O funkeiro de 23 anos foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme os primeiros relatos, o artista teria batido a cabeça na borda da piscina em meio ao ocorrido. Informação inicial era de que ele havia caído do 11º andar, mas foi confirmado pela Polícia que o acidente ocorreu no 5º andar.

Até o momento, amigos e funcionários de Kevin foram ouvidos pela polícia. A esposa do cantor, a advogada Deolade Bezerra, que estava com ele no Rio de Janeiro, também prestou depoimento nas primeiras horas desta segunda (17) na 6ª Delegacia, também na Barra da Tijuca.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit