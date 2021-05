Esposa de MC Kevin chora e desabafa em velório: 'ele está aqui pelas amizades'

Deolane Bezerra, esposa de MC Kevin, morto após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, sugeriu que o cantor teria morrido por falsas amizades em meio a desabafo no velório nesta terça-feira (18).

O corpo de Kevin Nascimento foi velado na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na zona norte de São Paulo e sepultado no Cemitério Parque dos Pinheiros, localizado no Tremembé. No primeiro local, Deolane discursou sobre o ocorrido e relatou a questão.

"Isso aqui é amizade. Ele está aqui hoje pelas amizades. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar conta de hotel de gente que deveria ter ido embora para São Paulo", relatou a advogada criminalista.

Deolane Bezerra Advogada e esposa de MC Kevin "Ele se sentiu na obrigação de ser o paizão de todo mundo”

Conforme depoimento, Deolane afirmou que ela e o marido tiveram uma espécie de "mal-entendido". O motivo teria sido o pagamento feito por Kevin das despesas de amigos hospedados no mesmo hotel que o casal.

Bebidas alcoólicas

Além da citação sobre as amizades, Deolane chegou a falar sobre a influência do álcool no episódio que resultou na queda do artista da varanda do hotel.

"Vocês, jovens. Bebida é bom, é da hora. Eu também bebo, mas tudo tem limite. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida, e aqui é uma consequência", comentou ao apontar para o caixão do artista.

Além disso, ela também discursou sobre a relação íntima com Kevin Nascimento, declarando entender a vida levada pelo funkeiro de 23 anos.

"Eu entendia a vida dele, cansei de perdoar. Eu amei, perdoei. O Kevin e eu passamos um ano e dois meses juntos, que valeu por mais 10 anos de muitos casamentos", pontuou.