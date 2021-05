Corpo de MC Kevin é velado em cerimônia aberta na Zona Norte de São Paulo

O corpo do cantor MC Kevin, de 23 anos, começou a ser velado na madrugada desta terça-feira (18) na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, que fica no bairro Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo.

Aberta ao público, a cerimônia começou depois das 4h e deve seguir até as 8h. Uma multidão de fãs, amigos e familiares participa do velório. Os presentes, muitos sem máscara de proteção contra a Covid-19, rezaram a oração do Pai Nosso e aplaudiram MC Kevin.

Fora da agremiação, o público se aglomerou e houve princípio de tumulto com correria e empurra-empurra. As músicas do artista tocaram em carro de som e fogos de artifício foram soltos em sua homenagem.

Legenda: Aglomeração de pessoas durante o velório do artista Foto: Reprodução/Redes sociais

Acidente

Kevin morreu no último domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Relatos iniciais indicam que o artista teria batido a cabeça na borda da piscina em meio ao ocorrido. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que ele chegou à unidade em estado "muito grave". Minutos depois, confirmou o óbito do artista.

Legenda: Cantor morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um hotel no Rio Foto: Reprodução

Investigação

Os primeiros levantamentos da polícia do Rio de Janeiro apontam que MC Kevin teria caído do quarto de um casal de amigos no mesmo hotel no qual estava hospedado. O local e o quarto dele estão sendo periciados pelas forças de segurança.

Uma das hipóteses da morte do cantor é de que ele teria ingerido bebida alcoólica e feito a tentativa de pular na piscina do hotel.

Até o momento, amigos e funcionários do cantor foram ouvidos pela polícia. A esposa dele, a advogada Deolane Bezerra, que estava com ele no Rio de Janeiro, também prestou depoimento nas primeiras horas desta segunda (17) na 6ª Delegacia, também na Barra da Tijuca.