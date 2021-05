Modelo Bianca Domingues diz que morte de MC Kevin "foi um acidente"

Bianca Domingues, modelo que estava no quarto de hotel de onde MC Kevin caiu na noite desse domingo (16), afirmou nas redes sociais que a morte do funkeiro "foi um acidente". Hipótese investigada pela Polícia apura se o cantor tentou pular do 5º andar para a piscina.

"Não acreditem no que a mídia diz ou 'qualquer' pessoa querendo ganhar fama. Foi um acidente!", escreveu Domingues em seu Instagram Stories nesta segunda-feira (17).

Kevin caiu de uma altura de pelo menos 15 metros. Ele despencou até o chão de um corredor entre a piscina e a área comum do hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ao jornal Extra, Bianca Domingues comentou que ainda está em choque e "triste demais". "Não tem nome para isso", definiu a modelo.

Queda de sacada

MC Kevin estava hospedado no 13º andar do local com a esposa, mas foi ao 5º andar no quarto onde estavam alguns amigos, inclusive Bianca. Ele morreu por volta das 21h30 de domingo, após dar entrada no Hospital Miguel Couto em estado grave.

O funkeiro de 23 anos teria batido a cabeça na borda da piscina durante a queda.

Até o momento, amigos e funcionários de Kevin foram ouvidos pela polícia. A esposa do cantor, a advogada Deolade Bezerra, que estava com ele no Rio de Janeiro, também prestou depoimento nas primeiras horas desta segunda na 6ª Delegacia, também na Barra da Tijuca.