MC Kevin teria brigado com amigos por preservativos antes da morte, relata testemunha

A modelo Bianca Domingues, que prestou depoimento à polícia sobre a morte de MC Kevin, contou que o artista se desentendeu com os amigos no quarto de hotel do qual caiu no último domingo (16). O motivo teria sido o desejo do artista de manter relações sexuais com ela.

Conforme Bianca, que foi contratada pelo funkeiro e os amigos para programa sexual, Kevin teria se desentendido com MC VK e Pierre Jhow ao afirmar que estaria "pagando por tudo" e, até então, não teria feito penetração na moça.

A modelo explicou que foi abordada por VK na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi informada que teria um encontro com MC Kevin.

Entretanto, ela conta que teria sido explicada a necessidade de adentrar no hotel acompanhada do amigo do cantor, já que a esposa de Kevin, a advogada Deolane Bezerra, também estava hospedada no local.

De início, Bianca só teria sido comunicada do interesse de VK já no quarto, o que, segundo ela, acarretou a cobrança de mais R$ 1 mil.

Enquanto isso, Pierre Jhow, também envolvido na questão, chegou a insistir em ficar no quarto, indo ao banheiro mesmo após Kevin negar ao amigo a possibilidade de envolvimento físico com a jovem.

Segundo o relato, Pierre foi buscar preservativos a pedido de Kevin, visto que Bianca se negou a realizar penetração sem essa condição. Dessa forma, Bianca relatou que manteve relação com penetração apenas com MC VK, com quem foi utilizado o único método de proteção disponível.

Após a saída do quarto em busca de camisinhas, Pierre Jhow teria retornado afirmando: 'estão vindo aí'. Em seguida, irritado com a situação, Kevin chamou Bianca para a varanda, local onde o acidente aconteceu.