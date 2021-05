MC VK relata à Polícia que viu MC Kevin escorregar de sacada 'em pouquíssimos segundos'

Uma das pessoas que presenciou a queda de MC Kevin da varanda de hotel, o amigo MC VK, afirmou ter presenciado as mãos do funkeiro escorregando da sacada. Ele relatou, em depoimento à Polícia, que tudo aconteceu "em pouquíssimos segundos".

Victor Elias Fontenelle descreveu o momento em que MC Kevin tentou pular para o andar de baixo. A queda quando o cantor tentou dar um impulso para descer. Partes do relato policial foram divulgadas pelo portal G1 nesta quarta-feira (19).

Depoimento de MC VK Amigo de MC Kevin Que o declarante viu quando as mãos de Kevin escorregaram; Que o declarante esclarece que Kevin não caiu "reto", que ele foi se distanciando do prédio; Que o declarante viu que Kevin bateu em algo, como se fosse um telhado antes de cair no chão

VK ainda afirmou que "ficou sem reação" devido à rapidez com a qual os fatos ocorreram.

MC Kevin morreu no último domingo (16) ao cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele despencou de uma altura de 15 metros, caindo entre a piscina e uma área comum do local.

Relações sexuais pouco antes da queda

MC Kevin estava fazendo sexo com a modelo Bianca Domingues pouco tempo antes da cair da varanda e morrer. Fato foi relatado em depoimento tanto pela mulher quanto por MC VK.

Na segunda-feira (17), Bianca Domingues usou as redes sociais para afirmar que a morte de Kevin "foi um acidente". "Não estou nada bem. Ainda estou em choque. Estou triste demais, não tem nome para isso"

Veja mais É Hit Vídeo gravado após queda de MC Kevin mostra desespero de amigos

MC VK afirmou que sabe o motivo exato da decisão de Kevin em tentar pular para outro quarto. Ele conta que a "única razão que poderia levar Kevin a passar para o quarto do andar de baixo era o receio de ser descoberto por Deolane".

A advogada Deolane Bezerra, esposa de Kevin, no entanto, segundo o depoimento de VK, nnão estava no corredor do quarto deles e nem bateu na porta.

Discussão com a esposa

Victor Fontenelle ainda contou, em depoimento no 16º DP da Barra da Tijuca, que no domingo (16) MC Kevin e a esposa discutiram. A diária do hotel que os amigos dele estavam havia vencido e foi preciso renová-la. O funkeiro teria mandado seu segurança buscar dinheiro no quarto onde ele estava com Deolane.

Deolane questionou a necessidade do dinheiro e os dois foram vistos discutindo. MC Kevin teria jogado uma garrafa de cerveja no chão e, logo após, a esposa teria subido de volta para as acomodações do casal.

Depois da briga, o grupo de amigos teria descido para a praia, momento que teriam encontrado a modelo Bianca Domingues.