MC Kevin sofreu 13 fraturas após cair do 5º andar, aponta laudo do IML

O cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, 23 anos, sofreu 13 fraturas após cair do 5º andar de hotel no Rio, segundo laudo de necropsia feito no corpo dele na manhã da última segunda-feira (17). O funkeiro teve, também, hemorragia na cabeça, fígado rompido e pulmão perfurado após a queda. A causa da morte do artista é indicada como traumatismo cranioencefálico, provocado por ação contundente. As informações são do portal Extra.

Conforme o documento, assinado pelo perito legista Leonardo Huber Tauil, obtido pelo jornal O Globo, as fraturas descritas ocorreram na mandíbula, no maxilar, no nariz e em dez costelas do lado esquerdo do corpo. MC Kevin também estava com olho roxo, cabeça inchada e escoriações nas duas axilas e nas duas coxas.

O perito e professor titular de Medicina Legal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Nelson Massini, acredita que ao supostamente tentar descer da suíte 502, onde estava, Kevin se desequilibrou, batendo o peito na lateral contra um telhado, e caindo no chão, próximo à piscina do hotel, em seguida.

Depoimentos sobre o caso

Segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas no 16º Distrito Policial, na Barra da Tijuca, que apura o caso, o funkeiro estaria com receio de que sua esposa, a advogada Deolane Bezerra, chegasse ao local. Ela também estava no hotel, mas no quarto 1305.

Na delegacia, a modelo Bianca Domingues, que estava com o cantor, afirmou terem ocorrido relações sexuais no quarto. Ela teria ido ao local acompanhada do MC Victor Elias Fontenelle, o VK, pois Deolane estava hospedada no prédio. Houve, durante o sexo, uma briga por preservativos, e Kevin, irritado, chamou a modelo para ficar com ele na varanda.

A modelo contou que, ao desviar o olhar e voltá-lo para Kevin, ele estava “passando a perna sobre o parapeito da sacada”. Já do lado de fora, ele foi descendo, apoiando as mãos na "parte mais baixa do parapeito".

Logo depois, a modelo viu o funkeiro se movimentar para "dar impulso" com braços, cabeça e parte do tronco — tudo, segundo ela, em questão de "pouquíssimos segundos", o que a deixou sem reação. Em seguida, o artista caiu. Aos gritos, ela pediu a VK, que também estava no local, para uma ambulância ser chamada.

MC Kevin chegou a ser socorrido por equipes do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro e encaminhado ao Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.