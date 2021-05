MC Brinquedo tatua o rosto de MC Kevin nas costas: 'Vou te carregar pra sempre'

MC Brinquedo fez uma tatuagem em homenagem a MC Kevin, eternizando o rosto do amigo nas costas. A dupla de cantores era bem próxima. "Vou te carregar para sempre", publicou o artista de 19 anos no Instagram, nesta terça-feira (18).

"Eu te amo, só queria meu amigo aqui", escreveu o artista ao mostrar a imagem. "Impossível acreditar que nunca mais vou receber um aperto de mão com beijo no rosto. Quem vai me motivar, irmão? Quem?", indagou.

MC Kevin morreu no último domingo (16), após cair do 5º andar de um hotel na barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Amizade

Na sequência de stories, Brinquedo lembrou que nunca vai esquecer do cantor que chamava de irmão. "Que aperto no coração, que saudade, por que você? Eu vou te amar para sempre, ninguém vai esquecer de você em todos os dias da face da terra até eu ir morar com você", postou.

A homenagem ainda passará por uma segunda sessão, de acordo com MC Brinquedo. Nesta quarta-feira (19), o cantor publicou uma série de fotos e vídeos de momentos vividos com Kevin.