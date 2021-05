MC VK se pronuncia sobre morte de MC Kevin e diz que está sendo 'injustiçado'

Victor Elias Fontenelle, O MC VK, publicou vídeo se pronunciando sobre a morte de MC Kevin na noite desta sexta-feira (21). Cantor afirmou que está sendo "injustiçado" e "massacrado" com acusações de que ele teria contribuído para o acidente que vitimou o amigo.

Em vídeo com pouco mais de 8 minutos no Instagram, VK afirma que "não teve tempo de viver o luto" pelo falecimento de Kevin. Ele indicou estar disposto a colaborar na investigação e relatou já ter dado dois depoimentos, além de ter entregado o celular e senhas.

"Não estou fugindo, estou na disposição. Só eu sei o que eu estou passando e eu não vou fugir dessa luta. Espero que isso pare. Não estou aguentando mais", disse o MC.

Segundo o artista, a sua família, incluindo filha, está sendo ameaçada. Nesta semana, as redes sociais circularam rumores de que VK teria incentivado Kevin a pular da varanda, fato que ele classificou como "calúnia".

VEJA O PRONUNCIAMENTO COMPLETO DE MC VK

Amizade com MC Kevin

Ainda conforme o vídeo publicado com Victor Fontelle, ele e Kevin eram amigos há mais de sete anos, "desde antes da fama". VK comenta que os dois tinham diversos planos juntos.

"Kevin reconhece meu coração. Sei que lá de cima ele vai me proteger. Ele sempre falou que reconhece corações e ele realmente reconhece o meu. Ele que me dá forças para seguir. Nós tínhamos muitos planos. Eu era artista dele, como outros MCs também. Na vida do Kevin a gente estava incluído nos planos dele e não só observando", desabafa..

Investigação

Para não gerar mais especulações, MC VK não comentou sobre os acontecimentos específicos da noite em que MC Kevin morreu. Segundo ele "a resposta todo mundo vai saber" após o fim das investigações.

Trecho do depoimento de VK foi divulgado nesta semana e aponta que o cantor viu as mãos de Kevin escorregarem da varanda em "pouquíssimos segundos".

Depoimento de MC VK Amigo de MC Kevin Que o declarante viu quando as mãos de Kevin escorregaram; Que o declarante esclarece que Kevin não caiu "reto", que ele foi se distanciando do prédio; Que o declarante viu que Kevin bateu em algo, como se fosse um telhado antes de cair no chão