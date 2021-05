Horas antes do acidente, MC Kevin e amigos teriam consumido mais de R$ 1.500 em quiosque

Horas antes do acidente ocorrido com o funkeiro MC Kevin, o cantor e seus amigos Victor Fontenele, Jhonatas Cruz e Gabriel, além da modelo Bianca Domingues, consumiram cerca de R$ 1.555 em um quiosque, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do O GLOBO, mais de 80% do que foi consumido era bebida alcoólica, incluindo cerveja, tequila, gim e energético. No comprovante de pagamento mostra que a conta foi quitada no cartão de débito às 18h02, 11 minutos antes dos bombeiros serem acionados para socorrer o funkeiro no hotel.

Os amigos de Kevin prestaram depoimentos na delegacia, onde admitiram que também fumaram maconha no local.

O Kiosque Carioca publicou uma nota no Instagram prestando solidariedade a familiares, amigos e fãs de MC Kevin. Além disso, informou que o funkeiro passou o dia no local, jogando, cantando e sendo cortês com os funcionários e com o público.

“Não nos interessa a vida pessoal dos nossos clientes. Nosso estabelecimento é um local democrático, livre de qualquer tipo de preconceito”, diz o comunicado.

Missa de sétimo dia

Foi realizada neste sábado (22) na igreja da Paróquia de Nossa Senhora de Loreto, na zona norte de São Paulo, a missa de sétimo dia em memória de MC Kevin, que reuniu amigos, fãs e familiares do músico. O funkeiro morreu no domingo (16) após cair de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O anúncio da missa foi feito no Instagram da Revolução Records, gravadora aberta por Kevin. MC Brinquedo também postou em sua rede social o anúncio da missa, que ocorreu às 18h na igreja localizada na Vila Medeiros.

O funkeiro também postou um vídeo onde mostrava que iria para a missa com uma bermuda que Kevin lhe emprestou. "Tô com a bermuda do meu irmão, do meu anjo", disse.

"Cola lá, rapaziada, fazer uma oração, jogar uma energia boa", falou MC Brinquedo ao convidar seus seguidores a comparecer à missa. O uso de máscara também foi lembrado pelo funkeiro.

Velório

O corpo do cantor MC Kevin, de 23 anos, começou a ser velado na madrugada da última terça-feira (18) na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, que fica no bairro Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo.

Aberta ao público, a cerimônia começou depois das 4h e seguiu até as 8h. Uma multidão de fãs, amigos e familiares participa do velório. Os presentes, muitos sem máscara de proteção contra a Covid-19, rezaram a oração do Pai Nosso e aplaudiram MC Kevin.

Fora da agremiação, o público se aglomerou e houve princípio de tumulto com correria e empurra-empurra. As músicas do artista tocaram em carro de som e fogos de artifício foram soltos em sua homenagem.

Relembre o caso

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23, conhecido popularmente como MC Kevin, morreu após cair do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último dia 16 de maio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao hotel às 18h13. De lá, os agentes o levaram ao hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme os primeiros relatos, o artista teria batido a cabeça na borda da piscina em meio ao ocorrido.

Investigação

Os primeiros levantamentos da polícia do Rio de Janeiro apontam que MC Kevin teria caído do quarto de um casal de amigos no mesmo hotel no qual estava hospedado. O local e o quarto dele foram periciados pelas forças de segurança.

Uma das hipóteses da morte do cantor é de que ele teria ingerido bebida alcoólica e feito a tentativa de pular na piscina do hotel.

Amigos e funcionários do cantor foram ouvidos pela polícia. A esposa dele, a advogada Deolane Bezerra, que estava com ele no Rio de Janeiro, também prestou depoimento no último dia 17 deste mês na 6ª Delegacia, também na Barra da Tijuca.

Carreira

Conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Favelado Vencedor" e "O Menino Encantou a Quebrada", Kevin contava com 8,6 milhões de seguidores no instagram e 537 mil no YouTube. O artista já fez parcerias com outros artistas do gênero como MC Guimê e Igu.

Nascido na Vila Ede, bairro da zona norte de São Paulo, lançou o último álbum "Fênix", recentemente.

Pouco mais de um mês antes de morrer, MC Kevin lançou a faixa "Minha Última Música". A letra, que trata de alguém que trocou o crime pela música e que "vê o melhor da vida sempre andando pra frente" traz também momentos melancólicos. Em um trecho a canção fala sobre "parar", "dar um tempo" para repensar a vida.

"Eu tô cansado de cantar, vou dar um tempo. Eu posso parar. Depois eu volto pro funk. Joga o tapete vermelho pra eu passar. Vou ficar um tempo distante, paz. Na minha vida, eu tô cansado de inveja. Eu vou aproveitar pra gastar meus milhões bem longe. Tô só pedindo um tempo pra minha vida repensar. É hora do descanso do gigante. É que a liberdade, tá f* a realidade, vê que o mundo tá acabando", diz a música.

