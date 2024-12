Enquete A Fazenda: parcial aponta favorito do público para ganhar o reality

A edição 2024 de "A Fazenda 16" está chegando ao seu fim e os fãs do programa estão ansiosos para saber quem será o grande vencedor. Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto disputam a final para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na enquete realizada pelo Diário do Nordeste, a parcial aponta qual participante é o favorito do público. O ator Sacha Bali aparece em primeiro lugar, com 42.9% dos votos. Em segundo lugar, aparece o ator Sidney Sampaio, com 41.5%.

Yuri Bonotto está em terceiro lugar até o momento, com 9,1% dos votos. No quarto lugar, aparece Gui Vieira, com 6.5%.

Legenda: A enquete não interfere no resultado do programa Foto: Reprodução

A votação para definir o vencedor do reality show foi aberta após a última berlinda, que eliminou Juninho Bill e Vanessa Carvalho. Nesta quinta-feira (19), o público conhecerá o ganhador desta edição de A Fazenda.