Coxinha explode e causa queimaduras em rosto de cliente: 'Parecia bomba'

Um cliente foi surpreendido pela explosão de uma coxinha de frango enquanto comia em um bar de Curitiba, no Paraná. O caso aconteceu na última sexta-feira (13) e foi registrado por uma câmera de segurança do local.

De acordo com o dono do estabelecimento, Christian de Souza Amaral, o homem teve queimaduras superficiais na boca e no rosto. "Parecia ser um barulho de pneu estourando (...). Fiquei em estado de choque vendo a massa grudar no rosto dele, em mim... Parecia uma bomba", relatou ao g1.

As imagens mostram o cliente próximo ao balcão e o salgado explodindo logo após a primeira mordida. É possível notar também o vapor que sai da coxinha e os pedaços dela se espalhando pelo local.

"A gente já tinha fritado a coxinha e colocamos na estufa. Esse rapaz já estava por ali, era cliente e chegou e falou: 'bonita a coxinha, né?' E pediu uma. Ela estava quentinha ainda, tinha saído da fritura, ficou uns cinco minutos mais ou menos ali na estufa e entregamos pra ele", comentou o proprietário.

Os primeiros socorros ao homem foram feitos pelos funcionário do bar, que também o orientaram a buscar atendimento médico. Ainda segundo Christian, um dia depois do caso, o cliente voltou ao local para dizer que estava bem e que estava apenas com queimaduras superficiais.

CAUSA DA EXPLOSÃO

O que motivou a explosão do alimento ainda não foi esclarecido. No entanto, a explicação pode estar no processo de fabricação. A principal hipótese indica que uma bolsa de ar pode ter se formado durante o fechamento da coxinha, conforme a cientista Laura Marise, doutora em Biociências e Biotecnologia, explicou ao g1.

Esse ar teria ficado preso entre a massa e o recheio e, durante a fritura, pode ter se expandido, mas não o suficiente para romper a massa. Mas, ao ser mordido, o salgado deve ter liberado a pressão de forma abrupta, o que ocasionou a explosão.