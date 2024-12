Desaparecido desde 11 de dezembro, o menino Mateus Bernardo Valim de Oliveira, de 10 anos, foi encontrado sem vida, nessa terça-feira (17), em Assis, no Interior de São Paulo. A criança sumiu após sair de casa para andar de bicicleta. Um homem de 46 anos, vizinho do garoto, foi preso suspeito de envolvimento no caso.

Informações oficiais detalham que a criança foi achada após diligências realizadas com apoio do Canil da Polícia Militar. Conforme o portal g1, ela estava em um lago em uma área de mata atrás de um clube do município.

Nessa terça-feira, os agentes de segurança prenderam o indivíduo apontado como autor do crime. Ainda de acordo com a publicação, os investigadores tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança que mostram a vítima, no dia em que sumiu, acompanhada do suspeito na região onde o corpo foi localizado.

O indiciado foi encaminhado à Cadeia de Pública de Presidente Venceslau e permanece à disposição da Justiça.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Assis, onde deve ser submetido ao exame necroscópico. O caso segue investigado, sob segredo de Justiça, pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do município.

