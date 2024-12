Médico vai trabalhar bêbado, tenta fugir, bate em carro de paciente e é preso no DF

Médico de um hospital público do Distrito Federal, Izailson Chaves Rocha de França, de 46 anos, foi preso após chegar bêbado no trabalho e tentar fugir de carro na madrugada do último sábado (14). A Polícia Militar constatou a embriaguez do homem, que ainda bateu no carro de uma paciente durante a fuga. As informações são do g1.

Izailson trabalhava como clínico geral no plantão do Hospital Regional de Samambaia (HRSam). Ele chegou à unidade de saúde sem identificação, sem jaleco e sem crachá. Flagrado pela acompanhante de uma paciente, ele apareceu bêbado e com dificuldade para ligar o computador.

"Isso é um absurdo. Você não está conseguindo entrar no computador", disse a mulher. "Você 'tá', você 'tá' viajando", rebateu o médico.

A acompanhante chegou a criticar a condição em que o profissional chegou ao trabalho. "O servidor chega aqui embriagado, bate no carro da paciente, que chegou aqui com muita dor, e não consegue entrar no computador para fazer nada, e é isso?", perguntou a mulher, indignada.

"Ele estava andando em zigue-zague, até palavras de baixo calão, me xingando bastante, dando dedo. Assim que a polícia chegou, eu estava de frente ao carro dele, dentro do meu carro. Ele veio correndo, entrou dentro do carro e se evadiu em alta velocidade do hospital. Eu fui até os policiais, falando pra eles que o carro do médico era aquele de cor verde, e a polícia saiu em perseguição até ele", disse outra testemunha

A Secretaria da Saúde do Distrito Federal informou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria. A defesa do médico não se pronunciou.

Prisão

A Polícia Militar afirmou que o médico foi capturado a quatro quilômetros do hospital. Segundo o porta-voz da PM Ítalo Lopo, o médico apresentava "uma séria desorientação".

"Quando a guarnição chegou para conversar com ele, ele apresentava alguns sinais característicos da alcoolemia, como vermelhidão nos olhos pós teor alcoólico e uma fala bem desconexa", detalhou o militar. Apuração da TV Globo aponta que o médico dirigia com carteira de motorista vencida. Ele foi levado à 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, e depois encaminhado ao IML.