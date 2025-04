Piloto é encontrado vivo por garimpeiros após cinco dias desaparecido na Terra Yanomami

Após ficar cinco dias desaparecido durante voo na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, um piloto foi encontrado vivo por garimpeiros no último sábado (6). Igor Alves, 28, fazia um voo quando o avião desapareceu.

Passado o susto, o Corpo de Bombeiros e a esposa do piloto afirmam que ele está bem. Conforme informações do g1, o avião em que ele estava foi encontrado destruído na floresta, mas ainda não se sabe o que aconteceu.

Nas redes sociais, um vídeo mostra Igor em uma canoa ao lado de cinco homens enquanto come biscoito: "O rapaz está bem, tá com vida", afirma um dos companheiros, enquanto filma o piloto. Visivelmente emocionado, Igor diz: "Ei, valeu, rapaziada. Meu Deus do céu..."

Como foram as buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB) chegou a fazer buscas por Igor, mas suspendeu temporariamente por entender que no local onde o avião foi avistado não havia "indícios ou vestígios do piloto".

Além da ausência de respostas sobre o que, de fato, ocorreu, ainda não sabe também em que região e em quais circunstancias Igor foi encontrado. Os Bombeiros prepararam uma operação de buscas pelo piloto quando "recebeu a informação de que ele já havia sido encontrado com vida."

Igor Alves pilotava um Cessna 182 Skylane, avião de pequeno porte. Ele sumiu em 31 de março. No mesmo dia, a FAB iniciou as buscas. A esposa não sabe qual seria o destino do voo, mas celebra o retorno do marido: "Agora estou bem. Estava dormindo à base de remédios. Hoje consigo dormir em paz, graças a Deus".

A região da Terra Yanomami em que Igor sobrevoava é de floresta densa e de difícil acesso. Ele estava sozinho no avião.

Quais são as suspeitas

Diante da suspensão temporária das buscas pelo piloto por parte da FAB por não haver "novos indícios sobre a aeronave", a família contestou a postura da Aeronáutica e cobrou a retomada das atividades. Foi quando, nesse sábado (5), receberam a notícia de que ele tinha sido achado.

É a esposa quem arrisca um palpite sobre o que houve. "A suspeita é que ele saiu com GPS e com Starlink para, sei lá, ir atrás de água ou de comida. Lá, onde o avião foi visto, a 2 km, tem um igarapé. Em seguida, falam que não [que não foi visto avião] e que iam encerrar as buscas".