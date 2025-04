Avião monomotor faz pouso forçado em meio ao trânsito da BR-101, em Santa Catarina

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na rodovia BR-101, em Garuva, Santa Catarina, neste sábado (5). Segundo o g1, havia duas pessoas a bordo: o piloto e o proprietário do avião. Ninguém se feriu.

A aterrissagem foi filmada por motoristas que trafegavam na via. No registro, é possível ver a aeronave descendo sobre os automóveis e praticando manobras para não colidir com o solo. O pouso aconteceu por volta do meio-dia, no sentido do litoral catarinense.

Em nota ao portal da TV Globo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o avião monomotor, de prefixo PU-FAI, pousou em segurança, e que originalmente seguia de Garuva a Joinville. Às 13h, ele passou por uma inspeção mecânica e foi retirado da pista, permitindo a passagem dos veículos.

Pelo X (antigo Twitter), a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, registrou fluxo intenso logo após o incidente, mas até às 15h15 deste sábado, os dois sentidos se normalizaram. As causas do pouso forçado estão sendo investigadas pelas autoridades.