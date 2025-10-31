Diário do Nordeste
Foto de vigilante cearense que morreu em acidente em Santa Catarina. Na foto ele está de casaco azul-marinho e com bolsa atravessada no corpo.

Segurança

Vigilante cearense morre atingido por carro na contramão em Santa Catarina

O homem retornava do trabalho quando uma motorista embriagada avançou contra ele no trânsito, na cidade de Itajaí (SC).

Matheus Facundo 23 de Outubro de 2025
montagem de fotos de Helizabete Pinheiro, mulher de 50 anos que sofreu uma parada cardíaca e morreu durante o treino em uma academia em Florianópolis. Na imagem, ela veste um macacão vermelho.

País

Mulher sofre parada cardíaca e morre durante treino em academia de SC

Profissionais do socorro médico teriam feito manobras de reanimação na vítima por mais de 40 minutos

Redação 22 de Outubro de 2025
Assista

País

Jovem corta cabelo e transforma em peruca para presentear madrinha diagnosticada com câncer de mama

A iniciativa aconteceu em 2021, mas só agora as imagens viralizaram nas redes sociais

Maria Clarice e Gabriel Bezerra* 06 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais civis realizando a prisão de Leandro Farias da Silva em um condomínio. Três policiais conduzem um homem preso e algemado

Segurança

Chefe do CV no Ceará, que 'rasgou a camisa' da GDE e estava decretado pela facção, é preso em Santa Catarina

O suspeito é apontado como um dos responsáveis pelo conflito entre as duas organizações criminosas, nos bairros Vicente Pinzón, Papicu e Cidade 2000, em Fortaleza, que se intensificou nos últimos meses

Messias Borges 12 de Setembro de 2025
Imagem mostra cocos enfileirados em uma espécie de prateleira, no que parece ser a área externa de uma fábrica

Opinião

Preço do litro do coco cai mais de R$ 1 com tarifaço e questões climáticas

Litro do produto, antes repassado pelos produtores por R$ 1,80, agora chega a ser encontrado por R$ 0,60

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 10 de Setembro de 2025
Imagem do fisiculturista é morto a facadas em Santa Catarina

País

Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é suspeita e está internada em estado grave

De acordo com a polícia, a suspeita é foragida da Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de uma condenação de 15 anos pelo crime de latrocínio

Redação 09 de Setembro de 2025
Homem com expressão de raiva tentando bater na janela do carro durante uma discussão, visto de dentro do veículo em movimento.

País

Homem fica pendurado no carro de vítima durante tentativa de assalto, em Santa Catarina

Caso foi registrado em uma estrada no município de Itajaí e viralizou nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel* 08 de Setembro de 2025
Veículo aparece invadindo a calçada, enquanto militares marcham ao fundo e um grupo de espectadores observa ao lado da rua. A cena é capturada em três momentos consecutivos.

País

Jipe causa atropelamento durante desfile de 7 de Setembro em Santa Catarina

Motorista perdeu controle do veículo e invadiu calçada, deixando duas pessoas feridas

Redação 07 de Setembro de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Montagem de fotos mostra cachorro resgatando tartaruga-marinha em praia de Santa Catarina

País

Cadela salva tartaruga em praia de Santa Catarina e viraliza nas redes sociais

O caso aconteceu na Praia da Armação, na cidade de Penha

Redação 26 de Agosto de 2025
